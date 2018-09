Die Theatertruppe des Straßentheaters hat wieder eine spritzige und witzige Geschichte auf die Bühne am Pferdewagen gebracht.

In "kaend" geht es um die Verführung des Bürgermeisters und der Bevölkerung Stockeraus durch einen Scharlatan namens Weinstein. Dieser prophezeit der Stadt den nahenden Untergang in einem schawarzen Loch, verursacht durch den Elektrosmog aller elektronischen Geräte. Um dieses Unheil abzuwenden, stellt er seine Dienste gegen teures Entgelt zur Verfügung. Alle elektronischen Geräte werden schließlich eingezogen und ein Schutzring um die Stadt installiert.

Am Ende läutet aber plötzlich ein Handy in Weinsteins Tasche und so wird er als Scharlatan entlarvt. Und es stellt sich die Frage, warum es mit dem Populismus und der Volksverdummung "kaend" nimmt.

Weitere Auftritte des Theaterteams gibt es noch am kommenden Freitag um 20 Uhr beim Veggiebräu, am Samstag im Stadtpark und am Sonntag im Park des Belvedereschlössl, jeweils um 15 und 17 Uhr.