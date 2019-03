Den Bürgern eine Plattform für ihre Fragen geben – das war die Intention der NÖN-Podiumsdiskussion „Bürger am Wort“ vor den Neuwahlen am 24. März.

Die NÖN-Redakteurinnen Veronika Löwenstein und Michaela Höberth führten durch den Abend, der im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank in Stockerau stattfand. Die sechs Spitzenkandidaten stellten sich den Fragen der NÖN und der Wähler, spannende Diskussionen zu Themen wie der Innenstadtgestaltung, dem starken Bevölkerungswachstum und der dafür fehlenden Infrastruktur, dem Bereich Bildung und auch dem Wahlkampf selbst entstanden.

Die spannendsten Fragen und Antworten des Abends lest ihr in der nächsten Print-Ausgabe der Korneuburger NÖN, die am kommenden Mittwoch erscheint.