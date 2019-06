Es ist kein Wunder, dass der Frust bei der Plattform Lärmschutz in Stockerau groß ist: Die alte Stadtregierung schenkte ihr nur wenig Anerkennung, an eine Unterstützung war nicht zu denken. Noch herber ist jedoch die Enttäuschung über die Bundesregierung: Schreiben an das Verkehrsministerium blieben konsequent unbeantwortet, nur auf NÖN-Nachfrage erhielt man Antworten. Auch mit der Forderung nach einer 100-km/h-Beschränkung in beide Fahrtrichtungen der A22 im Stadtgebiet biss man sich die Zähne aus, ließ sich diese doch denkbar schlecht mit den FPÖ-Plänen zu Tempo 140 auf Autobahnen vereinen.

Nun hat die Plattform genug: Sie hat begriffen, dass sie erst laut werden muss, um gehört zu werden – und fordert öffentlich einen konkreten Ansprechpartner. Völlig zurecht, steht es doch auch einer Bundesregierung nicht zu, sich gegenüber den Bürgern taub zu stellen. Dabei könnte die Unterstützung der neuen Stadtregierung einmal mehr ein Motor sein.