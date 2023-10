Enzersfeld: Grätzelfeste sehr gut besucht

Zwei Grätzlfeste, eines in der Kreuzgasse in Enzersfeld und eines in der Döbelfeldgasse in Königsbrunn, hat die Volkspartei Enzersfeld-Königsbrunn organisiert. „Sie wurden großartig angenommen und waren ein voller Erfolg“, freut sich Königsbrunns Ortsvorsteher Friedrich Vinzens.

Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt standen im Mittelpunkt der Gassenfeste. Dabei bot sich die Gelegenheit, neue Nachbarn kennenzulernen und alte Freundschaften zu vertiefen. Bürgermeister Gerald Glaser, sein Vize Johann Schmidt, Vinzens und die Mitglieder des Gemeinderats nahmen sich Zeit, die Bürger über aktuelle Themen zu informieren, Fragen zu beantworten und auch über Probleme zu diskutieren.

„Das Gassenfest hat erneut bewiesen, dass unsere Gemeinschaft stark ist und zusammenhalten kann, um gemeinsam unvergessliche Momente zu schaffen“, zieht Vinzens Bilanz. Er kündigt weitere Grätzlfeste im nächsten Jahr an weiteren Standorten an.