Hagenbrunn: Anonyme Gruppe kämpft gegen Umwidmung

In Hagenbrunn hat sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen „KeinBetonamBerg“ gegründet. Die Gruppe will vorerst anonym bleiben, da man Repressalien fürchtet. Aus dem Grund übermittelte der geschäftsführende Gemeinderats der Grünen, Reinhard Mammerler, das Schreiben der Gruppe an die NÖN. Die Anrainer fürchten, dass ein Teil des Bisamberges in Hagenbrunn durch Baulandwidmung für immer zerstört wird und orten einen erneuten „Angriff auf den Bisamberg“, nachdem bereits im Jahr 2014 ein Hotelprojekt und 2022 ein Waldfriedhof vereitelt worden waren.

„In Mühlraidern“, am Fuße des Bisambergs, sei die Umwidmung von fast 8.000 Quadratmeter Grünland in Bauland geplant, so die Bürgerinitiative. Die Grundstücke würden im Landschaftsschutzgebiet liegen, „hier sind noch einige der letzten natürlichen Wiesen in unmittelbarer Nähe zum Natura-2000- Schutzgebiet Bisamberg zu finden“, beklagt die Gruppe. Ein 30 Meter breiter Streifen entlang der Straße soll verbaut werden. Mit dem verbleibenden Grünanteilen dieser Grundstücke würden hier bis zu 30.000 m² vom natürlichen Bewuchs befreit und wahrscheinlich mit Mährobotern und Thujen „verschönert“ werden, fürchten die Initiatoren zudem.

20 bis 30 Wohneinheiten wären möglich

Etwa 20 bis 30 neue Wohneinheiten wären auf diesen Parzellen möglich, „mit hunderten neuen Fahrten auf dem Wanderweg zwischen Mühlberggasse und dem Weg zum Wein“, wie die Schreiber ausführen. Neben massiver Umweltbeeinträchtigung sehen sie die Gefährdung von Wanderern und Kindern durch Lärm, Abgase, Autos, eine Bautätigkeit über Jahre und eine weitere Zersiedelung. „Argumente, wie zuletzt Ende April von Landeshauptmann-Stellvertreter Pernkopf, dass Niederösterreich nicht zubetoniert werden darf, gelten anscheinend für Hagenbrunn nicht. Ein Wachsen ohne Ende in Zeiten des Klimawandels ist absolut unverantwortlich, unsere Kinder brauchen auch noch intakte Natur und keine Häuserwüsten am Bisamberg. In den letzten 30 Jahren hat sich die Bevölkerung von Hagenbrunn verdoppelt, wie soll das weitergehen?“, fragen die Initiatoren.

Die Bürgerinitiative will sich jedenfalls mit allen Mitteln gegen die geplante Umwidmung wehren. „Unser Bisamberg darf nicht unwiederbringlich zubetoniert werden. Wehret den Anfängen!“ Vertreter der Bürgerinitiative berichten, dass Bürgermeister Michael Oberschil in einem Gespräch rein wirtschaftliche Argumente für die Umwidmungspläne genannt habe. Durch sogenannte Baulandsicherungsverträge solle Geld in die Gemeindekasse kommen.

Als besseres Gebiet für die Baulanderweiterung sieht die Initiative den Bereich „Sandfeld“. Der sei im Raumordnungsplan als Entwicklungsgebiet vorgesehen und vom Gemeinderat 2022 als solches beschlossen worden, erinnert die Gruppe. Dort gebe es bereits intensiv genutzte Fläche und keinen Verlust von Wiesen und Baumbestand. „Wir werden mit allen Mitteln verhindern, dass aus Bisamberg ein Betonamberg wird“, teilte ein Sprecher der Bürgerinitiative mit.

Bürgermeister Michael Oberschil wollte zum jetzigen Zeitpunkt nichts zur Diskussion die Pläne „In Mühlraidern“ betreffend sagen. Nur so viel: „Derzeit prüft der beauftragte Raumplaner die Möglichkeit mit dem Land NÖ, dieses Ergebnis ist abzuwarten“, so Oberschil im NÖN-Interview. Er gibt aber zu bedenken, dass hohe Kosten in die Infrastruktur investiert wurden. Bei einer Baulandtiefe von etwa 30 Metern rechnet er mit weiteren zehn bis 20 Wohneinheiten, keinesfalls mehr. Bei Parzellen von mindestens 500 Quadratmetern sind mit 25 Prozent erlaubter Bebauung 125 Quadratmeter Baufläche möglich. Die Baulanderweiterung im Sandfeld ist laut Oberschil im Entwicklungskonzept enthalten, aber noch nicht beschlossen.

