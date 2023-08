Luftqualität in Stockerau: Werden Zahlen schöngefärbt?

„Luftqualität in Niederösterreich hervorragend? Die Daten zeigen anderes“: Die Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“ kann die Jubelmeldung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nicht nachvollziehen. Er spricht von einer hervorragenden und ausgezeichneten Luftqualität im Bundesland. Dem widersprechen die Mitglieder vehement.

Sie setzen sich seit Jahren eingehend mit den Daten der Stockerauer Luftgüte-Messstation auseinander und analysierten im Detail die Zahlen des NÖ Jahresberichts 2022. „Wir sollten von unseren politischen Vertretern eine sachliche Information erwarten können und keine politische Schönfärberei, wenn nur die gesetzlichen Werte gerade einmal eingehalten werden“, erklärt ein Mitglied der Bürgerinitiative. „Das Oberlandesgericht Wien stellte 2022 klar, dass Amtsträger verpflichtet sind, richtig zu informieren.“

Detailanalyse zeigt: Luftqualität ist „gar nicht 'ausgezeichnet'“

Die Bürgerinitiative zieht für die Bewertung die viel strengeren Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heran. Wenn man sich an deren „fundierte Erkenntnissen und Vorgaben halte“, ist die Luftqualität nicht „annähernd gut und schon gar nicht 'ausgezeichnet'“, heißt es in einer Aussendung.

In Zahlen gegossen: „Beim Feinstaub PM10 liegen 57 Prozent der Messstationen über dem WHO-Unbedenklichkeitswert. Über den noch gefährlicheren Feinststaub PM2,5 enthält die Pernkopf-Aussendung keine Angaben“, kritisiert die Bürgerinitiative. Sie hat den Verdacht, dass dies ganz bewusst geschieht: Alle Messstationen weisen eine Überschreitung der PM2,5-Unbedenklichkeitsschwelle um circa 100 Prozent auf.

Warum werden bestimmte Daten nicht erwähnt?

Die Bürgerinitiative hält zudem die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid NO2 im Umfeld von stark befahrenen Straßen für bedenklich: Nicht nur, dass der WHO-Grenzwert an 58 Prozent der Messstellen überschritten wird. Die NO2-Belastung liegt über dem geplanten Zwischenwert, der eigentlich ab 2030 hierzulande gültig sein soll.

Warum finden bestimmte Daten keine Erwähnung? Die NÖN konfrontierte das Büro des Landesrates mit dieser Frage, die Beantwortung erfolgte über die zuständige Anlagentechnik-Abteilung der NÖ Baudirektion „In einer Presseaussendung kann immer nur ein kleiner Überblick über die wichtigsten Ergebnisse dargestellt werden“, sagt Elisabeth Scheicher, Leiterin des Luftgütemessnetzes.

Land NÖ: Derzeit geltende Grenzwerte werden eingehalten

Sie betont, dass die derzeit geltenden Grenzwerte für Feinstaub PM10 und PM2,5 im gesamten Landesgebiet eingehalten werden. „Die Belastungen mit NO2 liegen in Niederösterreich seit Jahren unter den gesetzlichen Grenzwerten, womit die rechtlichen Grundlagen für Maßnahmenpläne fehlen“, führt sie aus.

Das fordert die Bürgerinitiative ein: einen NO2-Maßnahmenplan für Niederösterreich - und einen Feinstaub-Maßnahmenplan nur für Stockerau. Andere Bundesländer seien diesbezüglich längst einen Schritt weitergegangen. „Das aktuell gültige Lkw-Fahrverbot in Niederösterreich ist komplett veraltet und gilt nur für über 20 Jahre alte Fahrzeuge und überdies nicht für die A22 bei Stockerau. Es besteht Handlungsbedarf“, betont einer der Vertreter der Bürgerinitiative. Immerhin betreffe das die Gesundheit der Menschen, man könne die Problematik nicht einfach negieren.

Feinstaub PM10: „Keine Maßnahmepläne für einzelne Gemeinden“

In Niederösterreich besteht der Maßnahmenplan zur Reduzierung von Feinstaub PM10 seit 2006, eine Verschärfung erfolgte 2013, was etwa Lkw-Verbote mit bestimmten Euro-Klassen betrifft. Solche Pläne werden „mit dem Fokus auf das gesamte Landesgebiet“ erstellt, „da die Belastungen mit Feinstaub PM10 sehr gleichmäßig verteilt sind“, sagt dazu Scheicher. „Es gibt also nicht für einzelne Gemeinden Maßnahmenpläne, sondern die meisten Maßnahmen gelten für das gesamte Landesgebiet.“

Man müsse bedenken, dass es bei diesem Schadstoff nicht „den“ Verursacher gebe, sondern viele Beteiligte: Hausbrand, Industrie, Mobilität und Landwirtschaft. Alle Bundesländer haben außerdem - breitgestreute - Maßnahmen „zur flächenhaften Absenkungen dieses Schadstoffes getroffen und diese waren, wenn man sich die Messergebnisse ansieht, durchaus erfolgreich“, ergänzt Scheicher. Das betreffe sowohl die regionale Ausdehnung als auch die Verursacher.

EU-Luftqualitätsrichtlinie wird gerade überarbeitet

Die Bürgeriniative zieht jedenfalls die strengen WHO-Grenzen zur Bewertung heran. Das Land NÖ tut dies nicht, ihre Grundlage ist das bestehende Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L). Die Europäische Union überarbeitet aber gerade die Luftqualitätsrichtlinie: Die WHO-Empfehlungen sollen darin aufgenommen werden. Nach aktuellem Fahrplan soll dies im ersten Quartal 2024 im europäischen Parlament beschlossen werden, gibt Scheicher bekannt. „Nach Inkraftreten der Richtlinie wird den Mitgliedsstaaten in der Regel eine Zeit von 24 Monaten zugestanden, um dieses in nationales Recht umzusetzen.“ Derzeit gehe das Land davon aus, dass dies frühestens 2026 geschehen werde.

Welche Grenzwerte dann Gültigkeit haben werden, wird sich zeigen. Für die Bürgerinitiaive ist jedenfalls klar: Um WHO-Kriterien einhalten zu können, müsse ein langer Weg beschritten werden. Josef Lehner, Sprecher der Bürgerinitiative, wischt außerdem eines nicht vom Tisch: Wird der geplante A22-Ausbau auf sechs Spuren umgesetzt, hat das weitere Auswirkungen auf die Luftqualität in Stockerau.

Das Land NÖ zieht übrigens für den aktuellen Jahresbericht die Daten heran, die die Luftgütemessstation in der Stockerauer Rudolf-Diesel-Straße steht. Darin enthalten sind nicht die Zahlen der Erkundungsmessungen jener mobilen Station, die sich bei der A22-Abfahrt Mitte befindet.