Bürgermeister sind „Geschäftsführer mit Millionenbudget“

Die Aufwandsentschädigung für Bürgermeister wird angehoben. Mit der Gemeinde leiten sie zumindest mittelständische Betriebe und verwalten ein Millionenbudget. Das Entgelt für die Belastung sehen sie als durchaus angemessen an.

„Das Amt ist mir eine Herzensangelegenheit“, nennt Stetteldorfs Bürgermeister Josef Germ den Grund, warum er schon seit zehn Jahren als Bürgermeister im Amt ist. Dass es keine festgelegten Arbeitszeiten gibt, stört ihn nicht, bei seiner Familie „hält sich die Begeisterung aber in Grenzen.“

Ihn motiviert, dass er die Gemeinde in eine gute Zukunft führen, „dass man etwas bewegen kann.“ Selbst in einer kleinen Gemeinde wie Stetteldorf ist Germ der Geschäftsführer eines Betriebs mit 14 Angestellten. Die Entschädigung für die Tätigkeit in der Höhe von etwa 3.300 Euro brutto ist für ihn keine Überbezahlung, denn für einen „zivilen“ Job ist daneben kein Platz. Und man dürfe auch nicht vergessen, dass Bürgermeister keinen Urlaubsanspruch haben.

Rund 30 Angestellte sind bei der Marktgemeinde Ernstbrunn beschäftigt. Von den Angestellten her leitet Bürgermeister Horst Gangl seit zehn Jahren ein mittelständisches Unternehmen, die Einnahmen mit rund 11,6 Millionen Euro entsprechen aber schon einem Großunternehmen. „Es ist eine große Herausforderung, die Gemeinde wirtschaftlich wie einen Betrieb zu führen“, erklärt er.

Die Struktur ähnelt einem Konzern, der einzelne Firmen wie Abwasserverband, Bauhof, etc. besitzt. Da ist Gangl stolz, dass die Marktgemeinde Ernstbrunn zu den 250-Top Gemeinden Österreichs zählt. Neben wirtschaftlichem Denken sind für den Job des Bürgermeisters aber auch Handschlagqualität und ein Gespür für die Menschen nötig. „Mit der Funktion ist viel mehr verbunden“, sagt Gangl. Zwar gibt es zur Unterstützung um Ideen zu finden und Konzepte zu entwickeln die Gemeinderäte und Gremien, letztendlich entscheide aber der Bürgermeister.

Zudem sind mit dem Amt zahlreiche Obmannfunktionen verbunden. Von der Mittelschulgemeinde Ernstbrunn über den Wasserverband Taschlbach ist zur EEG Energiegemeinschaft Ernstbrunn OST & WEST spannt sich der Bogen, „das kostet auch Zeit, wird aber kaum abgegolten“, so Gangl.

Vollgas auch an Wochenenden

Ist eine Veranstaltung in der Gemeinde, muss der Bürgermeister dabei sein. Vier Festakte hatte Gangl am vorletzten Wochenende, „das musst mit Liebe und Herzblut machen“, sagt er. Für ihn heißt das aber: „Zehn Jahre Vollgas auch an Wochenenden.“

Ähnlich groß ist Spillern, SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner „kommandiert“ 33 Gemeindebedienstete. Die Anforderungen im Amt bezeichnet er als vielfältig, „ und es ist in den 13 Jahren als Bürgermeister nicht einfacher geworden.“ Ein Bürgermeister hat immer Bereitschaft, es ist ein Fulltime-Job, erklärt Speigner. Die Stunden, die er aufwendet, will er nicht zählen, „es sind aber deutlich mehr als 40 pro Woche“, sagt er. Er sei bemüht, bei allen Veranstaltungen mitzumachen. Vor die Entscheidung gestellt „ganz oder gar nicht“ ist er mittlerweile Vollzeit-Bürgermeister.

Im Alter von 26 Jahren wurde Alexander Raicher im März jüngster Bürgermeister in Niederösterreich. Nun leitet er die Gemeinde Harmannsdorf mit 40 Mitarbeitern und einem Budget von etwa zwölf Millionen Euro im Jahr. Das Risiko macht ihm keine Sorgen, „wenn etwas Spaß macht, macht man es gerne und gut“, sagt er.

Versuch zu delegieren

Rund 60 bis 80 Stunden pro Woche beschäftigt ihn das Bürgermeisteramt, „dabei versuche ich auch, zu delegieren.“ Dass er in Rekordzeit sich das für einen Bürgermeister notwendige Wissen aneignen musste, stört ihn nicht, „ich bin immer schon wissbegierig gewesen.“ Natürlich sind auch viele Veranstaltungen zu besuchen. Da hat Raicher das Glück, dass seine Partnerin gerne dabei ist. „Und gelegentlich muss man einfach ein Wochenende auslassen.“ Die Anhebung der Entschädigung geht für Raicher durchaus in Ordnung. „Die Komplexität der Anforderungen ist einfach gestiegen.“

Die ÖVP-Bürgermeisterin von Stockerau, Andrea Völkl, leitet eigentlich einen Konzern mit vielen einzelnen Betrieben, 340 Mitarbeitern und einem Budget von rund 48 Millionen Euro. „Einer muss es tun“, sagt sie ganz pragmatisch. Glücklich ist sie, dass sie in der Verwaltung exzellente Juristen aus Unterstützung hat.

Ein halber Tag pro Woche für die Enkerln

Die Arbeitszeit will sich Völkl nicht ausrechnen. Nur so viel: „Das Bürgermeisteramt läuft auch am Wochenende!“ Allerdings hält sie sich einen halben Tag pro Woche für die Enkerln frei, „man darf die Familie nicht vernachlässigen“. Mit einer Entschädigung von rund 6.300 Euro pro Monat ist sie die bestverdienende Bürgermeisterin im Bezirk. Angesichts der Verantwortung „ist die Gage ok“, sagt sie.

Altbürgermeister würde das Amt wieder übernehmen

Nach 14 Jahren als Bürgermeister von Harmannsdorf hat Norbert Hendler den Job diesen Februar an den Nagel gehängt. Die intensive Arbeitsbelastung als Bürgermeister hat ihn nie gestört. „Wir sind damals ins Vereins- und Gemeindeleben als junge Leute hineingewachsen, erklärt er. Im Laufe der Zeit sei man Obmann, Gemeinderat oder eben Bürgermeister geworden. „Dieser Prozess hat aber über 25 Jahre gedauert, man konnte sich daran gewöhnen“, so Hendler.

Hatte eine 80 bis 100 Stunden-Woche: Der ehemalige Bürgermeister von Harmannsdorf Norbert Hendler. Foto: privat

Seine Motivation war es, „für die Gesellschaft, die Gemeinde und die Vereine etwas zu tun.“ Als Bürgermeister hatte er mehr Möglichkeiten zu unterstützen. Neben einem Vollzeitjob ist das Bürgermeisteramt aber nicht machbar, so Hendler. Gerade in der Privatwirtschaft brauche man einen verständnisvollen Vorgesetzten. „Da hatte ich Glück“, sagt der Altbürgermeister. Allerdings musste er seine Tätigkeit von Vollzeit auf 30 und dann auf 20 Wochenstunden reduzieren. Dafür war er 80 bis 100 Stunden pro Woche als Bürgermeister unterwegs. „Ich war auch bei vielen schönen Feiern dabei. Und zu Veranstaltungen wie Feuerwehrfesten wäre er auch privat hingegangen“, relativiert er etwas den Zeitaufwand. Als Bürgermeister leitete Hendler einen großen Betrieb mit einem Millionenbudget und somit privatem Risiko. „Dieses Risiko muss man einfach ausblenden“, sagt er. Die defensive Budgetpolitik habe ihm geholfen. Ein Bürgermeister hat nicht immer Freunde, von Beschimpfungen bis Bedrohungen reichten die Angriffe. „Das Kleine schluckt man runter, beim Großen bekommt man Hilfe von der Polizei“, fasst Hendler zusammen. Ob er nochmal ein Bürgermeisteramt übernehmen würde? „Sofort“, lautet die Antwort.