„I am from Gerasdorf“

Beim Bürgermeisterempfang trafen Bürger auf Spitzenpolitiker. Bürgermeister Alexander Vojta kündigte neues Altenpflegeprojekt an.

Mittwochabend war es endlich so weit: Nach zweijähriger Corona-Pause lud die Gemeinde Gerasdorf in das Volksbildungsheim Oberlisse zum Bürgermeisterempfang ein. Rund 300 Bürger nahmen das Angebot an und wurden bereits am Empfang mit Rosen überrascht. Nach einem persönlichen Handshake mit Bürgermeister Alexander Vojta wurden die Gäste in den dekorierten Festsaal geleitet, wo die Band „Allstars“ der Musikschule Gerasdorf den Abend eröffnete.

Die Band „Allstars“, bestehend aus Musikschullehrern und Schülern der Musikschule Gerasdorf eröffnet die Veranstaltung. Foto: Hehle

Die Gemeinschaft und das Netzwerken stehe in Vordergrund der Veranstaltung, so die Gemeinde. Damit unter den Gästen interessante Kontakte geknüpft werden konnten, wurden auch Vertreter von Vereinen, Blaulichtorganisationen, Industrielle und Politiker aus Gerasdorf und dem Umland eingeladen. Auch die Landespolitik war durch Karl Wilfing, Präsident des Niederösterreichischen Landtages, und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vertreten. Extra aus Ungarn angereist war Zoltán Zsura, Bürgermeister der Partnerstadt Tótkomlós, der einen Kurzfilm seiner Stadt präsentierte. Neben vielen Reden stand auch eine Präsentation über die Zukunftspläne der Stadt an. Ein Punkt, auf den viele Gäste ganz besonders gewartet hatten.

Hoffen aufs Gymnasium

„Wir wollen wissen, ob das Projekt zustande kommt, oder nur heiße Luft ist, wie das Seniorenwohnheim“, erzählt Karl Rehner. Der Gerasdorfer und seine Frau Roswitha waren zum Bürgermeisterempfang gekommen, um mehr über den Bau des Gymnasiums zu erfahren. Sie fürchteten um die Finanzierung des Projekts, außerdem hofften sie, dass nun endlich der zukünftige Standort preisgegeben werden würde. Doch der Bürgermeister winkte bereits am Anfang seiner Präsentation ab: „Zum Gymnasium gibt es derzeit keine Neuigkeiten.“ Man führe derzeit intensive Gespräche mit der Bundesimmobiliengesellschaft, die den Bau verantwortet.

Karl und Roswitha Rehner sind gekommen, um mehr über das Gymnasium zu erfahren. Foto: Hehle

Bezüglich dem Generationendorf machte Bürgermeister Alexander Vojta jedoch Hoffnungen. Er beschrieb das Platzen des Pflegeheim-Deals als „Schlag in die Magengrube“, doch kündigte er ein neues Projekt an. So will die Gemeinde nun eine Tagespflegebetreuung starten und Pflege-WGs gründen. Dabei nutzte der Politiker die Gelegenheit, um an die anwesenden Landesräte zu appellieren, das Thema in anstehenden Landesverhandlungen einzubringen. Man bräuchte Unterstützung bei der Widmung des Grundstücks und den Genehmigungen, so Vojta.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Ständiger Vertreter des Bgm. Michael Kramer (SPÖ), Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) und Stadtchef Alexander Vojta überreichen der ehemaligen Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl die silberne Ehrennadel der Stadt. Foto: Hehle

Neben Gesprächen über die Zukunft wurde auch in die Vergangenheit geblickt. So bekam die ehemalige Korneuburger Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl die silberne Ehrennadel für ihre gute Zusammenarbeit mit Gerasdorf. „Es war nie die große Rätin und der kleine Bürgermeister, sondern immer auf Augenhöhe“, so Alexander Vojta, der gemeinsam mit seinem ständigen Vertreter Michael Kramer (SPÖ) und Vzbgm. Dietmar Ruf (FPÖ) die Ehrung überreichte. Ebenfalls ausgezeichnet wurde TV-21 Chefredakteur Robert Ebhart. Der Lokaljournalist erhalte die Kulturmedaille, weil er Gerasdorf über Landesgrenzen bekannt gemacht habe, so Vojta.

Sängerin Maibritt überrascht TV-21 Chefredakteur Robert Ebhart bei seiner Ehrung. Foto: Hehle

Während der Ehrungen gab es plötzlich eine Überraschung. So trat die junge Sängerin Maibritt, „die Stimme aus dem Marchfeld“, auf, um die Geehrten mit zwei Songs zu beglücken. In ihrem Repertoire war auch die inoffizielle österreichische Nationalhymne „I am from Austria“, die dank Zwischenrufen von patriotischen Stadtbewohnern spontan zu „I am from Gerasdorf“ umgedichtet wurde. Mit gemeinsamem Gesang und einem vom Dorfgasthaus Seyring errichteten Buffet nahm der Bürgermeisterempfang ein heiteres Ende.

