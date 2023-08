Radweg: Lücke zwischen Spillern und Leobendorf wird geschlossen

In der Marktgemeinde sind zahlreiche große Projekte in Arbeit oder in Vorbereitung. Bürgermeisterin Magdalena Batoha (ÖVP) gibt einen Überblick.

Aktuell wird die Infrastruktur des Veranstaltungsortes „Liegehalle Aichberghof“ in Oberrohrbach saniert. Der erneuerte Gastrobereich hat bereits konkrete Formen angenommen. Moderne, energieeffiziente und benutzerfreundliche Gastrogeräte oder das freundliche und einladende Ambiente sind nur zwei der Highlights, freut sich Batoha.

Die Planungen zum Umbau der Volksschule sind im Gange. Vier zusätzliche Klassen und eine Aufstockung sind vorgesehen. Dadurch kann der Kindergarten Nussallee ebenfalls vergrößert werden. Auch der Kindergarten in Tresdorf wird umgebaut und um eine zusätzliche Gruppe erweitert.

Die Lücke des gemischten Geh-Radweges an der B3 zwischen Spillern und Leobendorf wird geschlossen. Für die Errichtung wird die Fahrbahnbreite reduziert und eine Radwegbreite von 2,60 Metern möglich. Mit den ersten Arbeiten wird noch heuer begonnen.

Am Sportplatz Leobendorf wird laut Batoha auf der „Walter Göttinger-Tribüne“ eine Photovoltaik-Anlage installiert. Der erzeugte Strom wird vorrangig dem Sportverein SV Leobendorf zur Verfügung stehen. Zudem plant die Gemeinde ein Biomasseheizwerk, das am Bauhof errichtet werden soll.