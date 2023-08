Energiegenossenschaft wird in Enzersfeld wichtiges Thema

Einen Einblick in anstehende Planungen und Arbeiten im Herbst gab Bürgermeister Gerald Glaser (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN. So soll etwa ein Beschluss zur Teilnahme bei „Natur im Garten“ fallen, denn „wir haben das Unkraut im öffentlichen Bereich jetzt im Griff“.

Im Gemeinderat wird voraussichtlich auch der Weg freigemacht für eine Energiegenossenschaft, zusammen mit Hagenbrunn. Zuerst werden nur die Gemeinden beteiligt sein, „es ist aber natürlich angedacht, nach einer Testphase auch Private dazu zu nehmen“, so Glaser.

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist die Feuerwehrsirene am alten Schulhaus. Sie ist eindeutig in die Jahre gekommen und muss laut Glaser bald getauscht werden. Im Plan sind aber auch neue Sirenen für die Feuerwehrhäuser in Enzersfeld und Königsbrunn.

Volksschuldämmung, Gehsteig-Erneuerung und Kehrmaschine

Im Zuge der Erweiterung der Volksschule wurde festgestellt, dass die Dämmung am Dach nur zehn Zentimeter stark ist. Da will man auf eine zeitgemäße stärkere Dämmung setzen. Neben verschiedenen kleinen Sanierungsarbeiten will die Gemeinde auch den stadtauswärts linksseitig gelegenen Gehsteig in der Stettner Straße erneuern. „Momentan warten wir auf ein entsprechendes Angebot“, so Glaser.

Noch etwas Zukunftsmusik ist die Überlegung, eine ähnliche Kehrmaschine anzuschaffen, wie sie Harmannsdorf gekauft hat. „Wir werden uns die Modelle zunächst in aller Ruhe ansehen“, sagt Glaser.