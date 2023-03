Spillern: Warum ein Gebäude zweimal eröffnet wird

Wie es bereits Tradition ist, luden der Pensionistenverband Spillern und SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner im März zum Bürgermeister-Kaffee. Die Besucher hatten damit wieder die Gelegenheit, Infos über die Gemeinde aus erster Hand zu erhalten und Speigner ihre persönlichen Anliegen zu schildern.

Das Interesse war groß, das Heim des Pensionistenverbands war voll besetzt. Vorsitzender und Speigner-Vorgänger Karl Sablik eröffnete den Nachmittag und übergab das Wort an den Ortschef. Dieser meinte einleitend: „Es tut sich in Spillern immer etwas und ich freue mich, einen Überblick geben zu können.“

Neuer Franz-Lederer-Weg ist „Gold wert“

Zuerst erzählte Speigner von der Photovoltaik-Offensive, denn nach dem Feuerwehr-Haus wird es nun eine Anlage auf dem Dach des Vereinsheims des SV Spillern geben. Anlagen sind auch auf der Volksschule und dem Kindergarten geplant. Beim Thema Infrastruktur sprach er den neuen Franz-Lederer-Weg beim Sportplatz an: „Ich wohne dort und sehe, dass der Weg sehr gut angenommen wird, er ist Gold wert.“

Dann sprach er die plötzliche Schließung des Nahversorgers von Lydia Voglauer an, woraufhin ein Gast spontan rief, dass sie der Gemeinde sehr abgehen würde. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Voglauer das Geschäft nicht mehr weiterführen. Die Gemeinde war dann schnell zum Handeln gezwungen, so Speigner, und konnte den Selbstbedienungsladen „Kastl-Greissler“ gewinnen.

Bürgermeister Thomas Speigner sprach auch über den Baufortschritt der neuen Volksschule, die Dachgleiche wurde schon gefeiert. Auf der Seite erkennt man bereits die Holzfassade. Foto: Wieser

Auch über die neue Volksschule gab Speigner ein Update. Im Dezember fand die Gleichenfeier statt, der Bau sei im Zeitplan: „Und man sieht auf einer Seite schon die Holzfassade, wie es also dann ausschauen wird.“ Das Projekt neuer Kindergarten sprach er auch an. Vorübergehend wurde er ja auf der Marienhofstraße errichtet, um dann 2024 ins Ortszentrum zu übersiedeln: „Es ist ein nachhaltiges Projekt, die verwendeten Teile werden zu 85 Prozent wiederverwendet. Man kann also sagen, das Gebäude wird zweimal aufgebaut und wir feiern zweimal Eröffnung.“ Zum Thema Energie berichtete er, dass sich die Energiekosten seit der Umstellung der Straßenlaternen auf LED um 54 Prozent verringerten.

Im Anschluss stand Speigner den Pensionisten für sämtliche Fragen zur Verfügung, ob im Rahmen einer Fragerunde oder im persönlichen Gespräch.

