Zentrale Themen: Tagesbetreuung und Barrierefreiheit im Rathaus

Eine Übersicht über aktuelle und kommende Projekte in der Gemeinde gab Bürgermeister Josef Germ (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN. In der Hauergasse in Starnwörth wird demnach noch länger gearbeitet. Nach den Arbeiten an Regen- und Schmutzwasserkanal werden auch noch die anderen Einbauten erneuert. „Vermutlich bis Jahresende wird gearbeitet“, so Germ, Die Oberfläche wird im nächsten Jahr gestaltet.

Ein wichtiger Punkt ist derzeit die Planung einer Tagesbetreuungseinrichtung gemeinsam mit dem Land. Da es sich schwer abschätzen lässt, ob nächsten Herbst eine weitere Gruppe nötig wird, will man Reserven schaffen. Ein wichtiger Punkt ist Germ die Barrierefreiheit des Rathauses. Aktuell wird die Ausschreibung für die Arbeiten vorbereitet. Vorgesehen ist auch hofseitig ein Aufzug in den ersten Stock.

In allen Teilen der Gemeinde gibt es mittlerweile Probleme mit Wurzeln, die in die Kanalisation wachsen und dann zu großen Gebilden werden. „Wir müssen Wurzel für Wurzel herausfräsen lassen“, erklärt Germ. Etwas einfacher ist da schon die Oberflächengestaltung. Da will die Gemeinde speziell bei kleinen öffentlichen Flächen vermehrt Bodendecker statt Rasen einsetzen.

Und eine ganz besondere Aufgabe steht den Bauhofmitarbeitern heuer noch ins Haus: „Die Kapelle in Inkersdorf wollen wir außen neu streichen“, kündig Germ an.

Amtsmüde ist der Bürgermeister übrigens noch nicht, „ich werden diese Periode fertig machen“, das habe er seinerzeit versprochen. Dann allerdings wird Schluss sein, „ich bin ja dann schon 67 Jahre alt.“ Ein möglicher Nachfolger ist allerdings noch nicht in Sicht.