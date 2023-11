Fahrzeugkolonnen brechen Montagmorgen auf

Am 6. November werden dazu längere Fahrzeugkolonnen des Bundesheers u.a. aus Mistelbach und Korneuburg in die Salzburger Schwarzenberg-Kaserne fahren. „Keine Angst, es ist nur eine Übung und wir sollten gegen die frühmorgendliche Staurichtung fahren“, informiert ABC-Abwehrzentrumschef Jürgen Schlechter. Die ABC-Abwehrkompanie bricht zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh auf und fährt über Stockerau und St- Pölten nach Salzburg.

Unter dem Titel „Walgau 2023“ trainieren von 6. bis 10. November rund 800 Soldaten aus ganz Österreich Einsätze - vom Terror- bis zum Brandanschlag. Auch Hubschrauber, Radpanzer und Drohnen sind im Übungseinsatz. Eine Einzelkolonne besteht aus etwa zehn Fahrzeugen. Die Hauptmarschrouten der Fahrzeugkolonnen befinden sich auf der A1 und auf der A9 Richtung Salzburg. Es fahren keine Kettenfahrzeuge in den Kolonnen. Einzelfahrzeuge aus anderen Bundesländern erreichen Salzburg ohne den Verkehr zu behindern.

Am 7. November bewegt sich dann die Übungstruppe einerseits von Salzburg über das Deutsche Eck über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck durch den Arlbergtunnel bis zum Ziel nach Bludesch in die Vorarlberger Walgau-Kaserne. Andererseits fahren mehrere Marschkolonnen von Salzburg über München, Memmingen, Lindau bis in die Walgau-Kaserne in Bludesch. Nach dem Übungsende am 10. November verlegt die Truppe mit dem Zug zurück in ihre Heimatgarnisonen. Dabei werden keine Verkehrsbehinderungen erzeugt.