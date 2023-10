Wendy Night bewältigt für den guten Zweck die Streif

Sportbegeisterte laufen, gehen, klettern - je nach Steillage und Ausdauer - am 14. Oktober bei der „World Extreme Run Challenge“ die Kitzbühler Streif hinauf und wieder hinunter - und das für einen guten Zweck. Mittendrin ist die Stockerauerin Michaela Wolf, viel besser unter ihrem Namen Wendy Night bekannt. Die Boxprofis Michaela Kotaskova und Marcos Nader sowie einer der stärksten Männer der Welt, Franz Müllner, werden die Streif erobern.

Wendy Night wird die Streif laufend meistern - und sie hat sich darauf vorbereitet: „Ich bin in Alterlaa in Wien ein Hochhaus dreimal hinauf- und hinuntergelaufen - und am nächsten Tag dann noch den Leopoldsberg zweimal hinauf- und hinunter.“ Sie beteiligt sich an der Challenge, weil sie sehr gerne Sport betreibt und es ihr wichtig ist, dies mit einer Benefizaktion vereinbaren zu können. Dass der Nachwuchssport gefördert wird, liegt ihr besonders am Herzen: „Jeder von uns war darauf angewiesen, von einem lieben und verantwortungsvollen Menschen unterstützt zu werden.“ Ein solcher Beistand sei sehr viel wert.

Die Strecke ist insgesamt 8.800 Meter lang, 950 Höhenmeter sind zu bewältigen. Die Idee stammt von Extremsportler Sepp Resnik. Der Reingewinn kommt österreichischen Top-Sport-Talenten oder Projekten zugute. Die Aktion wird vom Verein „sports4everybody“ organisiert. Jeder hat übrigens die Möglichkeit mitzulaufen: Infos und Anmeldung für Privatpersonen und Firmen: www.kitz-extremechallenge.com