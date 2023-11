Korneuburger zeigten sich beim Weißwurst-Spektakel spendabel

Das hat sich ausgezahlt: Im Rahmen des diesjährigen Oktoberfestes fand auch ein Charity-Event in Form eines „Weißwurst-Essens“ statt. Bürgermeister Christian Gepp durfte sich über einen Erlös in der Höhe von 4.746 Euro freuen. Zahlensicher zeigte sich der Stadtchef und dividierte die Summe durch drei. Am Ende erhielten der Verein „Bunt Gemischt“, die Jugendfeuerwehr der Stadt Korneuburg und das Jugend-Rotkreuz einen Scheck über jeweils 1.582 Euro.

Großen Dank zollte er dafür den Hauptsponsoren, dem Modehaus Minnich, der Sparkasse Korneuburg und Steuerberater Ulf Seifert, die tief in die Tasche gegriffen hatten, um diese Summe lukrieren zu können.