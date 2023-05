„Herzkinder“ am Bauernhof Malafa

Anlässlich des Tag des herzkranken Kindes organisierte der Verein „Herzkinder Österreich“, unter der Leitung von Jenny Schwinghammer, für 45 Familien einen Erlebnistag am Erlebnis-Bauernhof von Christina Malafa in Goldgeben. Pony putzen und reiten, Eltern-Kind-Reiten, Traktorrundfahrten, Schafe streicheln, Schweine und Hasen füttern, Kuh melken, Scheibtruhenrennen, Hufeisenwerfen, Gummistiefel-Zielwurf, Bastelstationen, Heuspringen und ein Geschicklichkeitsparcours standen zur Wahl und sorgten für einen lustigen Nachmittag.

Gemeinsam wurde am Lagerfeuer gegrillt, gegessen, gelacht und die gemeinsame Zeit genossen. Zum Schluss verloste Christina Malafa noch eine Reitstunde oder eine Kutschenfahrt unter den Kindern. Bei der Verabschiedung erhielt jedes Kind noch einen Herzluftballon vom Verein geschenkt.

Jedes Jahr kommen etwa 700 Babys mit Herzfehlbildungen in Österreich zur Welt. Zwei Drittel der herzkranken Kinder haben ohne die notwendige Operation keine Chance auf eine glückliche Kindheit. Was bleibt, sind viele hilflose, überforderte Eltern, die der Verzweiflung nahe sind, und Unterstützung an allen Ecken und Enden und viele helfende Hände brauchen. Beim Verein „Herzkinder Österreich“ finden Eltern von Herzkindern Unterstützung, Rat und Beistand.

