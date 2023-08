Gesundheitstruck machte Halt beim Fetter-Baumarkt in Stockerau

Der Gesundheitstruck machte bei der Firma Fetter Baumarkt GmbH in Stockerau Station. Die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich und der ÖGB bieten in Kooperation mit dem Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) einen Check der wichtigsten Gesundheitsdaten an. Direkt im Betrieb konnten sich alle Beschäftigten einen Überblick über die eigenen Blut-, Cholesterin-, Triglycerin-, Leberwerte et cetera verschaffen.

Dies ersetzt zwar keine ärztliche Untersuchung, es gibt einem jedoch einen Einblick in die aktuellen eigenen Werte, um gegebenenfalls bei Abweichungen frühzeitig zu erkennen. „Es ist erfreulich, dass das Angebot von vielen Firmen sehr gerne angenommen wird. Das zeigt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert hat“, betont Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Alfred Jordan.