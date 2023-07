Nachwuchs wird ganz dringend gesucht

Vor rund einem Monat wurde das „Kellerlüfterl“ in der Lehrn kurzfristig abgesagt. Der Club Hausleiten, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem WTT (Wohltätige Taten & Traditionserhaltung der Dorfgemeinschaft Hausleiten) organisieren wollte, hatte zu wenige Helfer.

„Der Altersschnitt bei uns ist sehr hoch“, sagt Langzeitobmann Herby Kalser. Das bringe dann Probleme, wenn bei Veranstaltungen Sessel und Tische aufgebaut werden müssen. „Ich kann nicht erwarten, dass die Alten Sessel schleppen“, so Kalser. Mittlerweile finden sich viele 70- und 80-Jährige unter den Mitgliedern. Wirklich aktiv seien aber nur vier oder fünf.

„Wir wollten ja immer, dass die Kellergasse aufgemacht wird“, sagt Kalser. Das sei dem Verein auch gelungen. Aber für ein Fest wie noch vor Corona sind zehn bis zwölf Helfer nötig, die auch beim Auf- und Abbau mitarbeiten.

Wenn der WTT in deutlich kleineren Umfang in der Lehrn ein Fest organisieren würde, ist das für Kalser kein Problem: „Es soll so sein, das die Jungen nachrücken.“ Zudem hätten es Organisationen wie der Sportverein oder die Feuerwehr aufgrund der Manpower deutlich einfacher.

Bis auf Weiteres wird sich der Club Hausleiten auf die Veranstaltung von Konzerten oder Kabarettabenden beschränken. „Es wäre aber sehr schön, wenn die Kellergasse belebt würde“, sagt Kalser. Dazu ist aber Blutauffrischung nötig, Junggebliebene, die auch anpacken können, werden gesucht. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, so Kalser. Interessierte können ihn über herby@kalser.net oder unter 0660/73 03 900 erreichen.