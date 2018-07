Bereits vor über zehn Jahren initiierte der Club Hausleiten (CH) eine Aktion, die es Hausleitner Künstlern ermöglichte, ihre Werke im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung den Interessierten zu präsentieren. Diese Idee wurde nun wieder aufgegriffen, wie Obmann Herbert Kalser verrät.

„Wir suchen Künstler aus der Region, denen wir eine Plattform geben können, um ihre Kunst darzubieten“, erklärt Kalser. Dabei sei es gleichgültig, ob es sich um Bildhauer, Maler, Verfasser von Gedichten oder Vertreter von anderen Kunstrichtungen handelt.

Derzeit werden die Daten der Interessierten gesammelt, um einen Pool an Künstlern anzulegen. Bei den Planungen überlegt man, die Veranstaltung rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober im Schloss Hausleiten abzuhalten. „Dort herrscht ein schönes Ambiente, nicht umsonst veranstalten wir dort immer das Neujahrskonzert“, ist Kalser auch der Rahmen wichtig. Bis Ende September soll das Datensammeln abgeschlossen sein, um in die intensive Planung überzugehen. Online kann man unter club@hausleiten.net mit Kalser Kontakt aufnehmen, telefonisch ist das unter 0660-7303900 möglich.

„Wir wollen die Kunst beleben, in Hausleiten und in der Region“, kündigt Kalser an. Es soll keine einmaliges Angebot bleiben, versichert er: „Wenn es sich bewährt und unsere Aktion von Künstlern und Kunstinteressierten gut angenommen wird, können wir es auch regelmäßig anbieten.“