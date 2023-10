SPÖ-Parteichef Babler besuchte Korneuburg

SPÖ-Vorsitzender Andreas Bablers besuchte im Rahmen seiner Comeback-Tour die Stadt Korneuburg. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren SPÖ-Chef in Korneuburg begrüßen durften und dass so viele Genossinnen und Genossen aus dem gesamten Weinviertel gekommen sind, um Andi Babler auch persönlich kennen zu lernen“, so der Korneuburger SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadtrat Martin Peterl.

Zweck der Tour, die unter dem Motto „Zurück zur Gerechtigkeit“ stand, war der direkte Austausch mit der Bevölkerung, SPÖ-Mitgliedern und mit SPÖ-Politikern. In seiner Rede forderte Babler „eine Regierung, die die Anliegen der Menschen vertritt“. Österreich brauche ein Comeback der Sozialdemokratie, skandierte auch Peterl, „weil nur die SPÖ eingreift, wenn die Preise in die Höhe getrieben werden, die Reichen immer reicher werden und für die Mehrheit der Bevölkerung vom erwirtschafteten Wohlstand immer weniger übrigbleibt“, so der Bezirksvorsitzender. Peterl freute sich vor allem über die „hohe Teilnehmerzahl an der Comeback-Tour“. „Das zeigt, dass viele Menschen bereit sind, wieder aktiv für die einzutreten, die sich selbst nicht helfen können, und dabei die Fahne der SPÖ wieder hochzuhalten“, sagte Peterl.