20 Jahre ist es her, dass das Kammermusikfestival „Con Anima“ ins Leben gerufen wurde. Die NÖN sprach mit Initiator Wilhelm A. Hübner über die Geschichte des Musikfestivals, seine Intention und seine große Liebe zur klassischen Musik.

NÖN: Hätten Sie sich bei der Begründung von „Con Anima“ gedacht, dass wir heute über das 20-jährige Bestehen sprechen würden?

Wilhelm A. Hübner: Gute Frage! Ich würde sagen, ich habe es nicht zu hoffen gewagt. Aber es war schon von Anfang an die Idee, dass etwas Nachhaltiges entsteht. „Con Anima“ sollte keine Eintagsfliege sein und in der Region für die Musik etwas bewegen.

Was war der Grundgedanke der Veranstaltungsreihe?

Hübner: Es sollte ein Brückenschlag sein für Leute, die mit der Kammermusik noch nicht viel zu tun hatten. Wir wollten zeigen, wie schön das sein kann. Die Musik soll die Menschen erreichen und sie zusammenbringen. Dabei ging es immer um das gemeinsame musikalische Erlebnis. Und das, sage ich jetzt ganz frech, ist uns gut gelungen.

Wie ist das Festival entstanden?

Hübner: Es war damals eine Idee von drei Freunden, zwar hauptsächlich von mir, aber mithilfe von meinen lieben Freunden Christian Altenburger und Joji Hattori. Es war mir ein Bedürfnis, das Festival auf die Beine zu stellen, da ich aus einer Musikerfamilie stamme und selber viel Musik hören durfte, auch an vielen schönen Orten. Wir haben uns damals für Ernstbrunn entschieden, weil ich hier zu Hause bin. Wir wollten alle Voraussetzungen schaffen, dass ganz besondere musikalische Momente passieren können, und das ist tatsächlich immer wieder gelungen.

Wer hatte die Idee für den Namen „Con Anima“, also den lateinischen Ausdruck für „mit Seele“?

Hübner: Das war meine verstorbene Frau.

Nach 20 Jahren: Was waren für Sie die Highlights?

Hübner: Ich weiß nicht, ob es fair ist, Höhepunkte herauszuheben, immerhin haben wir rund 250 Veranstaltungen gehabt in dieser Zeit. Dabei hatten wir ganz berühmte internationale Gäste. Großartig waren die unplanbaren Momente im Schloss, die Schlussstücke, wenn das Festival dem Ende zugeht und die Musiker inspiriert spielen. Das Schloss unterstützt diese besondere Atmosphäre mit Kerzenlicht und dem stimmungsvollen Sonnenuntergang – das war immer unser Ziel, solche Stimmungen zu erzeugen.

Was werden die Programm-Höhepunkte im Jubiläumsjahr sein?

Hübner: Kammermusikalisch ist es fast inflationär, weil wir so viele schöne Programmpunkte haben. Für mich wird sicher die Festrede von Philipp Blom ein Highlight, das ist für uns eine neue Dimension. Ansonsten ist das Schlossfest am Ende ein Genuss auf allen Ebenen, man kann sich ein musikalisches Programm zusammensuchen.

Sie spielen selbst Cello. Was fasziniert Sie an Kammermusik?

Hübner: Ganz viel, das wäre eigentlich ein eigenes Interview wert (lacht)! Musik ist eine eigene Sprache, ein Weg, sich auszudrücken. Besonders die Kammermusik ist ein Medium, das sehr demokratisch ist und sehr persönlich. Miteinander zu musizieren bedeutet, sich zu öffnen; man ist intim, da man die Schwächen und Stärken des anderen sieht. Es braucht die Bereitschaft, an einem Strang zu ziehen und sich nicht in den Vordergrund zu spielen. Kammermusik ist also eine sehr komplexe Geschichte, die ich sehr schätze.

Man merkt, „Con Anima“ ist Herzensprojekt. Darf man sich also auf viele weitere Jahre freuen?

Hübner: Das ist der Plan!