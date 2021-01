Ab Montag wird es im Bezirk die Möglichkeit geben, sich auch ohne Symptome kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Entsprechende Teststationen werden in Korneuburg, Stockerau, Gerasdorf, Harmannsdorf, Großrußbach und Ernstbrunn eingerichtet. "Regelmäßiges Testen der Bevölkerung ist eine wichtige Grundlage, um Infektionsketten zu unterbrechen und ein sicheres Öffnen einzelner Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens nach dem derzeitigen Lockdown zu ermöglichen", begründet LAbg. Christian Gepp (ÖVP) das neue Angebot.

Ab Montag, dem 25. Jänner, besteht die Möglichkeit an regelmäßigen und kostenlosen Testungen in Form eines Schnelltests teilzunehmen, in den Städten dreimal wöchentlich zu fixen Zeiten, in den Gemeinden zu gewissen Terminen. Die freiwilligen Antigen-Testungen können das Vorhandensein des Virus nachweisen und liefern innerhalb von Minuten ein Ergebnis.

Das Angebot richtet sich an alle Bürger ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich. Sie können sich in allen NÖ-Teststationen unabhängig von ihrer Heimatgemeinde einem Antigentest unterziehen.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Online-Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung ersucht. Wichtig ist die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Mobiltelefonnummer für die Mitteilung des Testergebnisses. Sollte eine Registrierung vorab nicht möglich sein, kann diese auch erst in der Teststraße erfolgen. Zu den Tests sind die e-Card und ein Ausweis mitzubringen.

Die Teststationen im Bezirk und die Öffnungszeiten

Stadtgemeinde Korneuburg:

Wo: Halle 55 / Werft, Am Hafen 6, 2100 Korneuburg

Wann: Montag 16.00 bis 20.00 Uhr, Freitag 16.00 bis 20.00 Uhr und Samstag 08.00 bis 13.00 Uhr

Stadtgemeinde Stockerau:

Wo: Veranstaltungszentrum Z2000, Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau

Wann: Donnerstag 16.00 bis 20.00 Uhr, Freitag 16.00 bis 20. 00 Uhr und Sonntag 16:00 bis 20.00 Uhr

Stadtgemeinde Gerasdorf:

Wo: Gemeindezentrum Föhrenhain, 2201 Gerasdorf bei Wien

Wann: Dienstag 16.00 bis 20.00 Uhr, Mittwoch 16.00 bis 20.00 Uhr und Samstag 08.00 bis 13.00 Uhr

Weitere Termine

Marktgemeinde Ernstbrunn:

Wo: Veranstaltungshalle, Hollabrunnerstr. 1, 2115 Ernstbrunn

Wann: Mittwoch, 10. Februar, von 15.00 bis 20.00 Uhr

Marktgemeinde Großrußbach:

Wo: Gemeindezentrum, Hauptstraße 31, 2114 Großrußbach

Wann: Mittwoch, 17. Februar, von 15.00 bis 20.00 Uhr

Marktgemeinde Harmannsdorf:

Wo: Pfarrheim, Kirchenplatz 1, 2111 Rückersdorf

Wann: Mittwoch, 24. Februar, von 15.00 bis 20.00 Uhr

Im Bedarfsfall können sich die Öffnungszeiten der einzelnen Teststationen ändern. Alle aktuellen Informationen zu den verschiedenen Testungsmöglichkeiten, erhält man unter www.testung.at oder bei den Gemeinden.