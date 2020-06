Nächster Einsatz für das ABC-Abwehrzentrum Korneuburg: Morgen Freitag sollen jene Einrichtungen in Stockerau, in denen Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, desinfiziert werden. Die Experten haben sich heute im Rathaus, in der Wondrak-Volksschule und im Koloman-Kindergarten ein Bild von der Lage gemacht.

Derzeit wird die Organisation besprochen und die Kompanie in Arbeitsgruppen und Arbeitsbereiche eingeteilt, berichtet Wolfgang Eckel, Sprecher des ABC-Abwehrzentrums. Wie berichtet, sind insgesamt sechs Personen, vier Rathaus-Mitarbeiter sowie ein Volksschul- und ein Kindergartenkind erkrankt. 25 Personen sind in Quarantäne, darunter auch Bürgermeisterin Andrea Völkl.

Der Einsatz startet morgen Vormittag und wird spätestens mit Mitternacht abgeschlossen sein. Die Desinfektion erfolgt mittels Flüssigkeiten und Tuch, kleinräumig können Flächen auch begast werden. "Es geht nur darum, die äußerste Schicht des Virus zu vernichten, dann wird es wirkungslos", beschreibt Eckel.