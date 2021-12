Bezirk Korneuburg: Weniger Erststiche, Booster ist gefragt

Von den 91.777 Einwohnern im Bezirk haben sich 71.652 laut Notruf NÖ den Erststich geholt. 68.438 von ihnen waren zweimal impfen und 26.955 haben sich den Booster geben lassen.

Auffallend ist die unterschiedlich hohe Impfbereitschaft der einzelnen Altersgruppen. Von den 4.635 der Gruppe 80 bis 89 Jahre etwa haben 4.541 zwei Impfungen erhalten, 3.303 auch den Booster. Jüngere Generationen sind etwas langsamer. Die 16.571 Personen der Gruppe 50 bis 59 Jahre scheinen nur mit 14.607 Erststichen auf, etwa ein Drittel ist geboostert.

Deutlich höher ist das Impfinteresse bei den 3.644 Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren: 3.202 haben den Erststich, die nur 274 Geboosterten hängen mit der späteren Impffreigabe zusammen. Dies zeigt sich auch bei den Fünf- bis Elfjährigen: Von 6.364 haben erst 996 den Erststich, beide Impfungen haben 137 erhalten. Eine große Nachfrage nach dem dritten Stich bestätigt Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl aus Stetten. Bei Erststichen ist die Nachfrage aber gering, „da wird es ohne Zwang nicht gehen“, sagt sie. Hasenhündl warnt vor einem drastischen Absinken der Impfzahlen ab 10. Jänner.

Dann stellt nach ihrer Information Notruf NÖ die Anmeldeplattform ein, Ärzte müssen auch die Impfdosen selbst ordern. „Wie bitte soll ich die Menschen informieren, dass ich eine bestimmte Zahl an Impfungen anbieten kann?“, fragt sie. Sie habe schon von Allgemeinmedizinern gehört, die Impfungen im großen Stil nicht mehr anbieten werden. „Wir waren im Land deshalb so toll mit den Impfzahlen, weil es die zentrale Anmeldung gegeben hat. Die muss unbedingt beibehalten werden“, verlangt sie. Laut Notruf sind etwa 190.000 Impftermine offen, daher werden keine neuen für die Ärzte ausgeschrieben.

Erreichbarkeit der Impfstellen entscheidend

Nach Gemeinden ist Leobendorf Musterschüler bei den Impfungen: Fast 82 Prozent haben den Erststich. Auf den Plätzen: Langenzersdorf mit 81,05 Prozent und Harmannsdorf mit 79,58 Prozent.

Beim zweiten Stich liegt Leobendorf mit 77,98 Prozent vor Langenzersdorf (77,78 Prozent) und Großmugl (75,72 Prozent). Der Schnitt im Bezirk liegt bei mehr als 70 Prozent. Beim dritten Stich hat Enzersfeld die Nase vorne, 38,3 Prozent haben ihn schon bekommen. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage hat die Bevölkerung laut ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser die Möglichkeit, neben dem Impfbus auch andere Impfstellen zu erreichen.

Anders das Bild in Nieder-hollabrunn: Nicht ganz 24 Prozent sind „geboostert“, auch bei den Erststichen ist man mit 74,7 Prozent Schlusslicht. „Unser Gemeindearzt hat frühzeitig mit den Impfungen begonnen. Wer einen Stich will, bekommt auch einen Termin“, beruhigt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek. Allerdings sind Impfstellen in Nachbargemeinden nicht einfach zu erreichen. „Wir sind sehr Stockerau-lastig“, so Duffek. Deshalb befürwortet er eine Impfstraße in der Lenau stadt.