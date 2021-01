Über 3.200 Arbeitslose im Bezirk Korneuburg .

3.501 Personen waren Ende 2020 auf Jobsuche – um 625 mehr als noch vor einem Jahr. Der große Einschnitt erfolgte während des ersten Lockdowns: „Mitte März stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk rasant an, gleichzeitig ging das Angebot an freien Stellen deutlich zurück“, erinnert sich AMS-Geschäftsstellenleiter Manfred Nowak an den Beginn der Corona-Pandemie.