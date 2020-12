Nun ist es fix: Mitte Jänner finden die nächsten Covid-19-Massentestungen statt. Die Stadt Korneuburg hofft wieder auf die Mithilfe der Bevölkerung. "Mit Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement können wir auch diese bevorstehende Herausforderung erfolgreich meistern", ist sich Bürgermeister Christian Gepp sicher.

Gesucht werden ehrenamtliche Helfer (ausgenommen Risikogruppen), welche mit oder ohne medizinischem Background wertvolle Aufgaben für eine bestmögliche Abwicklung der Testungen leisten können.

Die Massentestungen in Korneuburg finden am 16. und 17. Jänner 2021 statt.

Zu folgenden Zeiten wird Unterstützung benötigt:

Samstag, 16. Jänner, von 7.00 bis 13.00 Uhr

und von 12.30 bis 18.30 Uhr

sowie am Sonntag, 17. Jänner, von 7.00 bis 13.00 Uhr

und von 12.30 bis 18.30 Uhr. Die

Teststraßen befinden sich in der Guggenbergerhalle (Eingang über die Laaerstraße) und in der Werfthalle 55 (Am Hafen 6).

Verbindliche Anmeldungen nimmt die Stadt bis 7. Jänner unter E-Mail: covid@korneuburg.gv.at entgegen. Als Aufwandsentschädigung erhalten Helfer pro geleisteter Stunde je einen Korneuburger-Zehner und medizinisches Personal pro geleisteter Stunde je zwei Korneuburger-Zehner gegen Vorlage einer Honorarnote. Eine private Haftpflicht- und Unfallversicherung wird abgeschlossen.

Der Stadtchef appelliert: "Bitte unterstützen Sie uns auch bei der Abwicklung dieser Massentestungen, jede helfende Hand ist willkommen!"