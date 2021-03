Die Stadtgemeinde Gerasdorf hat Spucktests für Kindergarten-Kinder angeschafft. Diese wurden Eltern in den Kindergärten kostenlos zur freiwilligen Testung ihres Kindes zur Verfügung gestellt.

SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta erläutert die Aktion: „In den letzten zwei Wochen gab es auffallend viele Corona-Infek tionen unter Kindern. Das Wohl unserer Kleinsten liegt uns sehr am Herzen. Wir möchten nicht darauf warten, bis eine Entscheidung von Land oder Bund getroffen wird. Deshalb haben wir die Spucktests selbst organisiert.“ Die Ausgabe der Tests erfolgte direkt in den Gerasdorfer Kindergärten. Erstmalig werden fünf Spucktests pro Kind für insgesamt vier Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei in der ersten Woche zwei und in den folgenden drei Wochen jeweils ein Test pro Kind vorgesehen sind, jeweils montags.

Die Spucktests, die in Gerasdorf eingesetzt werden, sind vom Österreichischen Samariterbund empfohlen. Die Testung ist einfach durchzuführen und für die Kinder komplett schmerzfrei. Dabei wird der Speichel des Kindes auf das Covid-19-Antigen getestet. Bei einem positiven Testergebnis bleibt das Kindergartenkind zu Hause und die Eltern kontaktieren die Hotline unter der Telefonnummer 1450. So soll die Ausbreitung des Corona-Virus über die Kindergartenkinder in den Familien eingedämmt werden.