Stockerauer Stadtarzt Baradar: "Wir Ärzte dürfen nicht mehr testen"

Der Stockerauer Stadtarzt Amir Baradar schlägt Alarm: Geht es nach der neuen Verordnung für Covid-Tests dürfen die Ärzte keine Corona-Tests mehr durchführen. "Auch nicht, wenn der Patient Symptome hat", kann Baradar nur den Kopf schütteln. Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl aus Stetten bestätigt: Ab Freitagmitternacht werden den Ärzten keine Antigen- oder PCR-Tests mehr finanziert.

Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl Foto: privat

25 symptomatische Patienten hat Hasenhündl alleine heute Donnerstag behandelt. Was aber, wenn am Freitag ein Patient mit Corona-Symptomen in die Ordination kommt? "Ich weiß es nicht, ich muss ihn an die Hotline 1450 verweisen oder er muss den Test privat zahlen."

Anfragen der Ärztekammer an das Gesundheitsministerium blieben unbeantwortet, erzählt die Bezirksärztevertreterin. "Es ist ein Wahnsinn, was die Politik aufführt", ärgert sie sich, immerhin seien die Ärzte die erste Anlaufstelle, um Corona-Patienten herauszufiltern.

Die Ärzte sehen sich mit der neuen Verordnung in ihren Diagnosemöglichkeiten beschnitten. "Das ist, als würde man uns die Möglichkeit nehmen, Blut abzunehmen", vergleicht Hasenhündl, "man nimmt uns ein diagnostisches Mittel aus der Hand."

Auch Tests für Pflegeheimbesuche dürfen Ärzte nicht mehr machen. Für ältere Menschen, die Angehörige besuchen wollen, könnte das zu einem Problem werden, gibt Baradar zu denken. "Ein 80-Jähriger, der seine Frau besuchen will, muss sich online bei 1450 anmelden und sich dann beim Gurgeln filmen", versteht der Stockerauer Stadtarzt die neue Gangart beim Testen nicht.

