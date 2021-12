Gerasdorf: Tests im Rathaus holen

„Geimpft ins neue Jahr“ – so lautet das Motto von SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Aktuelle Impfzahlen der Stadtgemeinde zeigen, dass 79,2 Prozent der Gerasdorfer geimpft sind. 75 Prozent davon erhielten den zweiten Stich, während 45 Prozent auch bereits eine Booster-Impfung erhalten haben.

„Im Vergleich zum Bezirk Korneuburg befindet sich Gerasdorf hinsichtlich der Impfrate damit eher in der unteren, im Niederösterreich-Durchschnitt jedoch in der oberen Hälfte“, klärt Vojta auf. Sieht man sich im Speziellen die Zahlen der Drittimpfungen an, so ist zu erkennen, dass Gerasdorf im Spitzenfeld liegt. Dennoch appelliert er an die Bevölkerung, sich noch heuer impfen zu lassen: „Bitte nutzen Sie das kostenlose Angebot Ihrer Heimatgemeinde und lassen Sie sich impfen und halten Sie die aktuellen Schutzmaßnahmen ein.“

„Im Vergleich zum Bezirk Korneuburg befindet sich Gerasdorf hinsichtlich der Impfrate damit eher in der unteren, im Niederösterreich-Durchschnitt jedoch in der oberen Hälfte“

Sowohl bei der Impfstraße im G3 als auch beim Impfbus, der noch am 29. Dezember zwischen 15 und 18 Uhr in Gerasdorf hält, besteht die Möglichkeit, sich eine Impfung ohne Voranmeldung zu holen. „Bei der Impfbus-Aktion am 19. Dezember haben sich rund 150 Leute impfen lassen – ein voller Erfolg“, freut sich der Stadtchef.

Während die Impfstraße sowie auch das PCR-Testangebot im G3 weiterhin geöffnet bleiben, wurde am 15. Dezember die Teststraße in Föhrenhain geschlossen. „Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen machte die Teststraße mit Antigen-Tests nur mehr wenig Sinn“, so Vojta. Ein neues Angebot seitens der Stadtgemeinde soll stattdessen eingerichtet werden: Solange der Vorrat reicht, werden fünf Tests pro Haushalt im Rathaus zur Verfügung gestellt. Bei Terminvereinbarung können sie im Bürgerservice abgeholt werden.