Im Bezirk Korneuburg liegt das öffentliche Leben auf Eis: Sämtliche Veranstaltungen wurden oder werden abgesagt, die Maßnahmen der Regierung sprechen eine klare Sprache. Für den Leiter des Stockerauer Veranstaltungszentrums Z2000, Ernst Weidenauer, geht damit die Arbeit aber erst richtig los.

„Das Telefon steht nicht mehr still!“, schildert er. Der Bogen der abgesagten Events spannt sich von Tagungen über Kulturveranstaltungen bis hin zur Ballnacht. Die Folge: Von Anfang September bis Weihnachten folgt ein Veranstaltungstermin auf den nächsten, an jedem Wochenende gibt es Programm.

Dabei muss Weidenauer notgedrungen auch Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen in Korneuburg in Kauf nehmen. Und auch rein praktisch stößt er dabei an seine Kapazitätsgrenzen: „Für den Auf- und Abbau der Bühnen ist kaum Zeit, da werden die Tieflader auch in der Nacht fahren müssen“, kündigt Weidenauer an.

Bei den Veranstaltern ist die Unsicherheit derweil groß: „Viele haben schon Angst, dass die Verbote bis zum Ende der Sommerferien andauern könnten“, erklärt Weidenauer. Finanziell wäre das auch für das Z2000 ein Wahnsinn, „obwohl im Sommer wegen der Festspiele eingeschränkter Betrieb ist.“

Einen Vorteil hat die Zwangspause für das Z2000-Team zumindest: Wartungsarbeiten können vorgezogen werden, auch Malerarbeiten werden jetzt erledigt. Und es ist Zeit, die 800 Stühle zu reinigen. So kann das Z2000 nach der Sperre zumindest in neuem Glanz erstrahlen.

Doch natürlich treffen die Veranstaltungsabsagen nicht nur die Veranstalter selbst: Thomas Hopfeld vom Stockerauer Hotel Dreikönigshof übernimmt viele Caterings. Für den „Ball der Bälle“ des Sierndorfer Sportvereins, der nun erst im Herbst stattfindet, hatte er bereits vieles eingekauft.

„Wir versuchen nun, die Lebensmittel anderweitig zu verarbeiten“, so Hopfeld. Etwas einfacher sei dies bei Getränken, diese seien ja auch länger haltbar. Und natürlich leide sein Hotelbetrieb unter Stornierungen und Absagen. „Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder aufholen können“, so Hopfeld.

Bitter ist die Absagewelle auch für karitative Vereine: Der Soroptimist Club Stockerau hatte ein Benefizkonzert mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker geplant. Die Veranstaltung kann aufgrund des gedrängten Terminkalenders der Musiker auch nicht nachgeholt werden. „Das bedeutet für uns leider auch Einnahmenverluste“, erklärt Clubschwester Christa Niederhammer.

Künstler hoffen auf Hilfe der Politik

Einige tausend Euro fehlen nun in der Kassa des Vereins. Dies sei zwar nicht existenzbedrohend, „aber für Dauerprojekte, die wir unterstützen, geht es sich nur knapp aus.“

Viele Künstler leiden enorm unter den Absagen. Der Stockerauer Entertainer Wolf Frank betont, voll hinter den Maßnahmen der Regierung zu stehen, wirbt aber auch um Verständnis: „Die Absagen bzw. Stornierungen, die mittlerweile bis in den Juni hineinreichen, sind für mich der absolute Super-GAU – sogar meine Fanreise nach Kroatien musste ich absagen“, schildert er. „Wir stehen quasi von einem Tag auf den anderen so gut wie ohne Einkommen da, aber unsere Lebenserhaltungskosten laufen davon unbeeindruckt weiter. Es ist leider eine schwere Katastrophe!“

Viele Existenzen wären gefährdet, Frank bittet die Politik daher „händeringend“ um Hilfe. „Momentan geht es für uns Künstler ums nackte Überleben!“, macht er bewusst.