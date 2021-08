Der Bezirk Korneuburg liegt bei der Zahl jener, die bereits komplett gegen Covid-19 geimpft sind, im niederösterreichischen Spitzenfeld: 69,3 Prozent haben bereits die erste Dosis bekommen, 64,5 Prozent dürfen sich vollimmunisiert nennen. Nur in Mödling (64,8%) und im Nachbarbezirk Mistelbach (65,1%) ist die Quote der Vollimmunisierten geringfügig höher.

Spitzenreiter innerhalb des Bezirks sind die Gemeinden Langenzersdorf und Leobendorf, hier sind schon knapp 70 Prozent der Bürger vollimmunisiert. Das Schlusslicht bilden Ernstbrunn (61,8%) und die Stadt Korneuburg (62,2%). Der Langenzersdorfer Bürgermeister Andreas Arbesser vermutet, dass die hohe Zahl der Wien-Pendler in seiner Gemeinde ausschlaggebend für die Impfbereitschaft ist: „Für mich gibt es keine andere Wahl als Impfen, weil das Testen wird irgendwann fad.“

„Die Impfung schützt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davor, im Spital zu landen.“ Amir Baradar, Stockerau

In der Stadt Korneuburg überlegt man niederschwellige Angebote, um die Impfquote zu erhöhen. „Eine Möglichkeit wäre eine Impfung mit Johnson & Johnson, wo man ja nur einen Stich benötigt, bei Kulturveranstaltungen anzubieten“, sieht Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser eine Option.

Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl merkt in ihrer Ordination in Stetten eine deutliche Abnahme der Impffrequenz, was sie aber auch auf den ihr derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoff zurückführt. Sie bemängelt, dass vor allem junge Menschen oft kein Inte resse hätten, sich impfen zu lassen. „Weil sie sich denken, dass es eh kein Drama ist, wenn sie erkranken“, wie sie ausführt. Auch lasse sich die junge Generation viel eher von sozialen Medien beeinflussen als ältere Menschen, die Facebook und Co. gar nicht nutzen.

Hasenhündl sieht in Aufklärung den einzigen Weg, denn „Impfskeptiker kann man überzeugen, Impfgegner nicht“. In ihren Augen würde der Staat viel zu wenig in Aufklärungs- und Werbekam pagnen investieren. Sie würde sich eine ähnliche Kam pagne wie seinerzeit für die FSME-Impfung wünschen. Und es bräuchte Influencer, die für die Impfung sprechen, ist sie überzeugt. Eine Impfpflicht für alle hält sie nicht für zielführend, „wir leben ja nicht in einer Diktatur“. Sehr wohl aber müsse man vulnerable Gruppen durch eine verpflichtende Impfung für Gesundheitspersonal und Pädagogen schützen. Für jeden Medizinstudenten seien gewisse Impfungen verpflichtend, erinnert sie, „da gibt es keine Diskussionen, deshalb verstehe ich das ganze Theater nicht“.

Eine Impfpflicht für Pädagogen kann sich auch Fuchs- Moser, ihres Zeichens pensionierte Schuldirektorin, vorstellen: „Ich halte das absolut für sinnvoll“, sagt sie. Die beiden vergangenen Schuljahre seien aufgrund der Pandemie ohnehin durchwachsen gewesen, „so könnte man verhindern, dass die Schulen sperren müssen“, glaubt sie.

Keinen Einbruch bei der Zahl der Impfwilligen ortet der Stockerauer Stadtarzt Amir Baradar in seiner Praxis. „Die Termine sind komplett ausgebucht“, konstatiert er. „Es kommen vor allem Menschen, die abwarten und sich den Impfstoff aussuchen wollen“, schildert der Stadtarzt. Zu Sommerbeginn sei die Nachfrage sogar wieder gestiegen, „weil viele die Impfung für das Reisen brauchten“. Dass es noch immer viele Skeptiker gibt, erklärt sich Baradar mit der falschen Erwartungshaltung, die von der Politik geschürt wurde. Denn eine Impfung schütze nicht unbedingt vor einer Ansteckung, „aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davor, im Spital zu landen“.