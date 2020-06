Nach Bekanntwerden der Covid-19-Fälle in Stockerau - vier Rathausmitarbeiter, ein Volksschul- und ein Kindergartenkind wurden positiv getestet - wurde eine großangelegte Testreihe gestartet.

Es wurden zahlreiche Testungen unter den Mitarbeitern des Rathauses, aber auch bei den Lehrern sowie den Schulkindern der Volksschule Wondrak und beim Kindergartenpersonal sowie den Kindergartenkindern des Kindergartens St. Koloman vorgenommen.

"Für das Rathaus liegen alle Testergebnisse vor. Alle sind negativ, das heißt es gibt keinen weiteren Covid-19-Fall im Rathaus", freut sich Bürgermeisterin Andrea Völkl. Für die Schule und für den Kindergarten stehen noch einige Testergebnisse aus. "Die bisher vorliegenden sind aber ebenfalls alle negativ", so Völkl weiter.

Den erkrankten Mitarbeitern im Rathaus gehe es den Umständen entsprechend gut, sie befinden sich in häuslicher Pflege. "Ein herzliches Dankeschön der vier für die vielen Genesungswünsche, die ihnen vor allem über die Facebookseite der Stadt Stockerau entgegen gebracht wurden", richtet die Stadtchefin im Namen ihrer Mitarbeiter aus.

Um einen sicheren Neustart in den drei Bereichen, in denen zuletzt Krankheitsfälle aufgetreten sind, zu ermöglichen, werden am heute Freitag das Rathaus einschließlich der Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft, der betroffene Kindergarten St. Koloman und die Volksschule Wondrak von der ABC-Abwehr des Bundesheeres desinfiziert. Nach ausgiebigem Lüften kann am Montag früh in allen Räumen wieder der Betrieb aufgenommen werden.

Im Rathaus wird der Betrieb in der Bürgerservicestelle ab Montag wieder zunächst aber nur mit Einzeleintritt aufgenommen werden. "Wir bitten alle, die die Bürgerservicestelle besuchen, dies aufgrund der letzten Krankheitsfälle vorerst noch mit Mund-Nasen-Schutz zu tun", appelliert Völkl.