"Wir sind nicht in Quarantäne und waren es nie", will die Sierndorfer Ärztin Julia Schachner klarstellen, dass der Betrieb in ihrer Gruppenpraxis ganz normal läuft. Weder sie noch ihr Kollege Patrick Reichel hätten sich in Quarantäne begeben müssen. Lediglich ein Teil des Personals musste nach Kontakt mit einem COVID-19-Patienten das Haus hüten. Sie werden derzeit von pensionierten Mitarbeitern ersetzt. "Alle betroffenen Mitarbeiter wurden negativ getestet", kann Schachner mittlerweile berichten. Sie dürfen am Montag, dem 16. März, wieder in die Arztpraxis zurückkehren.

Für weitere Corona-Fälle ist die Praxis jedenfalls gerüstet. Besteht der Verdacht einer Infektion, betreten die Patienten durch einen eigenen Eingang die Ordination, wo sie von den Ärzten in voller Schutzkleidung empfangen werden.