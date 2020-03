Das Coronavirus verbreitet sich rasch im Bezirk aus. Mittlerweile sind fast alle Gemeinden im Umkreis von Stockerau betroffen. In Sierndorf bittet die Gemeinschaftspraxis der Allgemeinmediziner um Verständnis für längere Wartezeiten in der Arztpraxis, da dort die Angestellten direkten Kontakt mit einem an Coronavirus erkrankten Patienten hatten.

In Leitzersdorf kursiert derzeit die Falschinformation, dass das Gasthaus Greil behördlich gesperrt wurde. Tatsache ist, dass dort Scherzbolde ihr Unwesen trieben. Bürgermeister Franz Schöber ist jedenfalls stinksauer. Denn eigentlich wurde nach Bekanntwerden eines Coronafalls in Hatzenbach das dortige Gemeinschaftshaus gesperrt.

"Um das Risiko weiterer Ansteckungen zu minimieren", wie der Ortschef begründete. Das Schild, das über die Sperre des Gemeindehauses informierte, haben Scherzbolde in der Nacht abmontiert und vor dem Gasthaus aufgestellt. Dort gehört es aber definitiv nicht hin....