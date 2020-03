Es gab viele Diskussionen und Überlegungen, doch jetzt steht fest: Der beliebte Wochenmarkt am Korneuburger Hauptplatz findet bis auf Weiteres nicht statt. "Nach reiflicher Überlegung und um der Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenzuwirken", sei man zu der Entscheidung gekommen, informiert das Stadtmarketing. Der nächste Markttag hätte am Dienstag stattgefunden.

Die Kontaktdaten der Marktfahrer werden auf den Online-Kanälen und sozialen Plattformen des Stadtmarketings bekanntgegeben, kündigte das Stadtmarketing an. Am Markttag werden Plakate mit den Daten der Marktstandbetreiber und deren Angeboten aufgestellt.