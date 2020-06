Die Eltern des Jungen reagierten sofort, als ihr Sohn Fieber zeigte und erbrach. Die Stadt hat in einer Krisenstabsitzung am Sonntagmorgen die Weichen für entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gestellt: Alle Kinder und Lehrer, die mit dem Bub Kontakt hatten, müssen in Quarantäne. Der Landessanitätsstab führt Screenings durch, alle Lehrer und Kinder der Schule können sich am kommenden Mittwoch und Donnerstag testen lassen. „Wir sind in engster Abstimmung mit den Behörden“, versichert Völkl.

Die kleine Schwester des erkrankten Buben wurde ebenfalls auf Covid-19 getestet, ihr Test war negativ. Da das Mädchen jedoch den Koloman-Kindergarten besucht, trifft die Stadt auch hier Vorsichtsmaßnahmen, obwohl kein bestätigter Fall vorliegt: Die betroffene Kindergarten-Gruppe wird in der kommenden Woche gesperrt, bis alle Testergebnisse vorliegen. In der Zwischenzeit werden die Räumlichkeiten gereinigt und desinfiziert. „Wenn akuter Betreuungsbedarf besteht, werden wir seitens der Gemeinde nach Lösungen suchen“, bietet Völkl betroffenen Eltern an.

Für sie mahnt dieser Fall zur Vorsicht: „Er zeigt, wie unberechenbar diese Krankheit ist. Darum ist es so wichtig, dass alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden“, appelliert sie an die Bevölkerung.