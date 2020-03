Seit der Verordnung der Regierung, dass Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern und Outdoor-Events mit über 500 Gästen nicht mehr stattfinden dürfen, trudeln die Absagen von Veranstaltungen im Bezirk im Minutentakt ein. Auch kleinere Veranstalter sagen ihre geplanten Termine ab. Zumindest in den nächsten Tagen finden so gut wie keine Veranstaltungen im Bezirk statt, wo es derzeit 27 Corona-Erkrankte gibt.

Die Stadtgemeinde Korneuburg fährt im Rathaus einen eingeschränkten Betrieb, um die weitere Verbreitung der COVID-19-Infektionen im Bezirk zu unterbinden. "Parteienverkehr ist ausschließlich in dringenden Fällen möglich", informiert die Stadtgemeinde. Geschlossen hat auch die Pfarrbibliothek, während die Stadtbücherei vorerst noch geöffnet hat.

"Medien aus der Pfarrbibliothek können in der Stadtbücherei zurückgegeben werden, beziehungsweise werden die Gebühren während dieser Zeit ausgesetzt", sagt Christine Stadler vom Korneuburger Stadtmarketing. Auch das Stadtmuseum hat seine Pforten geschlossen und die Veranstaltungen sind abgesagt. Im Bad bleibt der Betrieb im gesamten Umfang aufrecht.

Anders in Stockerau, wo der Saunabereich im Erholungszentrum geschlossen bleibt. Das Bezirksmuseum bleibt bis 1. April zu. Außerdem wird empfohlen, Besuche im Städtischen Pflegeheim auf ein Minimum zu beschränken. Abgesagt oder verschoben wurden auch die Großveranstaltungen im Z2000: Die Show „Night of the Dance“ findet am 20. Dezember statt, das Jubiläumskonzert von „Seven For Tea“ wurde auf den 17. Oktober verschoben.

Der „Ball der Bälle“ wird am 12. September stattfinden. Das Sammler- und Händlertreffen des Briefmarkenvereins findet heuer erst am 29. November statt. Das Benefizkonzert des Soroptimists Clubs wurde abgesagt. Die Maßnahmen der Bundesregierung schlagen sich auch auf den Stadtbetrieb nieder: Das Stockerauer Bürgerservice ist telefonisch und digital erreichbar, persönlich in behördlichen Fällen nur nach vorheriger Terminvereinbarung.