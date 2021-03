Bei einer Vorkontrolle für eine Untersuchung im Krankenhaus wurde Sierndorfs Bürgermeister Gottfried Muck per PCR-Test positiv auf Covid-19 getestet.

Muck zur NÖN: „Ich leide derzeit unter keinen Symptomen und es wurde nur eine niedrige Virenbelastung festgestellt. Meine Ehefrau wurde negativ getestet."

Das Gemeindeamt musste geschlossen werden, da sich alle Mitarbeiter als K1-Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten. Der Bürgermeister kann sich nicht erklären, wo er sich angesteckt hat: "Ich wurde in den letzten Wochen 16 Mal getestet und der Befund war jedes Mal negativ", wundert er sich, "ich muss jetzt einmal sehen, was die nächsten Tage bringen, aber auf jeden Fall muss ich bis 19. März in Quarantäne bleiben."