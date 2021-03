Nachdem am Freitag bei zumindest drei Kindern der Schnelltest angeschlagen hatte, wurden zunächst die dritte Klasse Volksschule in Stetten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Diese Sperre musste am Samstag deutlich ausgeweitet werden. Laut SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert sind nun auch die erste und zweite Klasse sowie eine Gruppe im Kindergarten 1 gesperrt. „Wir sind schon dabei, die Eltern zu informieren“, so Windsor-Seifert. Am Montag oder Dienstag will man in der Gemeinde eine eigene Teststraße für Eltern einrichten, an der Organisation wird noch gearbeitet. Wie lang die Sperren bestehen bleiben, könne laut Windsor-Seifert noch nicht gesagt werden, „zumindest für kommende Woche gelten sie aber.“