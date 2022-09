Das allererste Haus aus dem Drucker

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Elf Monate ist es her, dass mit dem Druck eines Bürogebäudes am Gelände der Strabag begonnen wurde. Das bezugsfertige Gebäude wurde nun offiziell eröffnet.

„Das ist eine neue Innovation, das muss man tun“, war laut Peter Radel von Peri AG die Motivation, mit dem Hausdruck zu beginnen. In Österreich hat Strabag das erste 3D-Haus am Firmengelände in Hausleiten gedruckt. Ein positives Resümee zieht Thomas Birtel von der Strabag nach dem Bau, denn gerade angesichts des Fachkräftemangels „ist dieser technische Versuch ein Schritt in die richtige Richtung“.

"Richtige Tinte finden"

Der designierte Geschäftsführer der Strabag, Klemens Haselsteiner, lobte die Zusammenarbeit mit dem „Druckerpartner“ Peri und auch die Marktgemeinde für ihre Unterstützung. Er zeigte sich stolz, dass man den Versuch des 3D-Drucks gewagt hat, eine Fortsetzung ist aktuell aber nicht geplant.

„Es gibt Ideen, aber noch müssen Kinderkrankheiten ausgebessert werden“, sagt Haselsteiner. Das Problem sei, „die richtige Tinte für den Drucker zu finden“, erklärt er. Derzeit muss ein Spezialmörtel verwendet werden, der dünn genug zum Drucken ist, aber schnell genug aushärtet. Ziel müsse es sein, Beton aus dem nächsten Mischwerk einsetzen zu können.

Nach dem Aufstellen und Ausrichten des Druckers entstand der rund 125 Quadratmeter große Bürozubau in nur rund 45 Stunden.

