Im Bezirk Korneuburg wird eifrig gebaut

Rege Bautätigkeit wird es 2023 geben. Vor allem Schulen werden deutlich erweitert.

Korneuburg

Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr wird neu gebaut, die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Der Neubau erfolgt Zug um Zug, um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden.

Die ehemalige bäuerliche Fachschule in Korneuburg wurde zum Teil abgerissen, stattdessen entsteht ein Generationenbau auf vier Ebenen. Neben Vereinen wird es Platz für einen viergruppigen Kindergarten und den Hort geben. Auch die Sozialstation des Hilfswerks und eine Sozialabteilung des Landes werden untergebracht, der Rest ist für betreubares Wohnungen vorgesehen. Der restliche Teil wird saniert.

Stockerau

Groß umgebaut werden gerade die Volksschulen West und Wondrak. Die Gebäude werden aufgestockt und per Brückengang verbunden. Im Herbst 2023 soll alles fertig sein, zusammen mit einer Kernsanierung wird das Projekt rund 18 Millionen Euro kosten.

Spillern

Als „Jahrhundertprojekt“ gilt die neue Volksschule. Sie wird am Platz des ehemaligen Pfarrkindergartens errichtet. Bis Herbst 2023 soll der Neubau fertig sein, das Budget beträgt etwa acht Mil lionen Euro. Die Schule wird in Holzbauweise errichtet.

Gerasdorf

Neben dem Gelände des FC Kapellerfeld entsteht ein neues Jugendzentrum. Auf über 170 Quadratmetern wird das Gebäude errichtet.

Stranzendorf

Hier wird das über 30 Jahre alte Feuerwehrhaus umgebaut und erweitert. 2023 soll ab Sommer der Rohbau errichtet werden. Etwa 430 Quadratmeter Nutzfläche sollen neu hinzukommen, die Kosten werden auf 540.000 Euro geschätzt.

Ernstbrunn

Geplant ist der Baustart für betreutes Wohnen mit 23 Einheiten und für zwölf Reihenhäuser. Auch am Hauptplatz wird weiterhin gearbeitet.

Enzersfeld

Weil die Volksschule aus allen Nähten platzt, wurde im Herbst mit einem Zubau begonnen. Die Arbeiten sollen rechtzeitig zum Schulstart im Herbst abgeschlossen sein.

Im Bezirk Korneuburg

Ab 2024 sollen schon Zweijährige in Kindergärten betreut werden. In vielen Gemeinden gibt es Überlegungen zum Platzbedarf, weil zahlreiche neue Gruppen entstehen werden. In Stetteldorf etwa wurde ein Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens gefasst.

Neue Bürgermeister

Gleich zwei Gemeinden bekommen neue Bürgermeister im neuen Jahr: In Hausleiten zieht sich Josef Anzböck (ÖVP) aus Altersgründen mit Ende Jänner aus der Politik zurück, sein Amtskollege in Harmannsdorf, Norbert Hendler (ÖVP), wird voraussichtlich nach den Faschingssitzungen Ende Februar zurücktreten.

Als Nachfolger werden in beiden Fällen die jeweils amtierenden Vizebürgermeister gehandelt: Andreas Neubauer in Hausleiten und Alexander Raicher in Harmannsdorf.

