Gerichte im Bezirk Korneuburg

Seit 2012 ist das Justizzentrum in Kor neuburg in Betrieb. Es handelt sich dabei um einen Gerichts- und Gefängniskomplex. Zuvor gab es noch ein eigenes Bezirksgericht in Stockerau.

Die Zuständigkeit von Korneuburg als Bezirks- und Landesgericht geht auf die Zeit ab 1852 zurück. Eine Neugliederung der Verwaltung im Kaisertum Österreich machte es nötig, ein Kreisgericht in Kor neuburg zu schaffen. Ihm angeschlossen wurde auch eine Haftanstalt.

Vier Jahre später, ab 1856, konnten die neu erbauten Gebäude in Etappen bezogen werden. Das Gelände dazu hatte die Stadt Korneuburg zur Verfügung gestellt. Im Hafttrakt des Kreisgerichts standen 52 Hafträume und zwei Krankenhafträume für den Strafvollzug zur Verfügung. Dies reichte über hundert Jahre aus, erst 1973 wurde das Gefangenenhaus um zwei Stockwerke erweitert. Eine Renovierung fand Mitte der 1980er-Jahre statt. 1993 wurde nochmals erweitert, ein neuer Besuchertrakt kam 1997 dazu.

Das Gericht in Stockerau war von 1849 bis 1902 im großen Sitzungssaal des Rathauses untergebracht, deshalb steht auch Justitia über dem Eingangstor. 1902 wurde schließlich das Gerichtsgebäude in der Pampichlerstraße eröffnet. Mit 1. Jänner 2013 wurde das erst kurz zuvor renovierte Bezirksgericht gegen den Willen der Mitarbeiter und der Lokalpolitik geschlossen, die Aufgaben übernahm das Bezirksgericht Korneuburg.

Ideen zur Nutzung

Seither stand das Gerichtsgebäude zumeist leer. Die Stadtparteien hatten unterschiedliche Ideen zur Nutzung: Von schulischer oder universitärer Nutzung über ein Entwicklungs- und Forschungszentrum für Abfallstoffe bis zu einer Einrichtung zum Thema Elektromobilität reichten die Wünsche. Bevölkert wurde das Haus allerdings nur von Flüchtlingen, die zeitweise einquartiert waren.

Besser erging es dem ehemaligen Gerichtsgebäude in Korneuburg. Das Haus am Hauptplatz wurde aufwändig saniert. Neben Geschäften wurden 27 Wohnungen errichtet, im gesamten Karree stehen 71 Wohnungen zur Verfügung. Fertigstellung war 2018.

Das neue Justizzentrum entstand auf den „Pöll-Gründen“. Spatenstich war 2009, drei Jahre später wurde der Bau seiner Bestimmung übergeben. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 77 Millionen Euro. 2015 wurde das neu errichtete Gebäude mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Optisch sind Gericht und Gefängnis voneinander getrennt und eigenständige Gebäude. Durch einen unterirdischen Gang sind sie aber verbunden, dies erleichtert die Vorführungen vor Gericht. In der Justizanstalt Korneuburg werden Untersuchungshaften und Strafhaften, deren Dauer 18 Monate nicht überschreiten, vollzogen.

