Die NÖN hat Gastronomen über die Schultern geblickt und in die Töpfe geschaut, was sie ihren Lieben zum Weihnachtsfest servieren.

„Die Familie bleibt bei einem Wirten leider oft auf der Strecke, deshalb gibt es am Heiligen Abend eine große Feier daheim“, erklärt Gerhard Knobl vom Goldenen Bründl in Oberrohrbach. Für 20 Gäste gibt es Bio-Gänsebrust. Knobl muss nicht allein in der Küche stehen, „der Junior hilft mit“.

Scheiterer ist entspannt, denn: „die Kinder kochen“

Am Christtag kommt Fisch auf den Tisch. Nicht der in Österreich übliche Karpfen, sondern Kabeljau wird serviert. Einen Klassiker bereitet Knobl dann am Stefanitag zu: Ein Tafelspitz rundet die Weihnachtsmenüs ab. Selbstverständlich gibt es auch immer „urgute“ Desserts, die Details werden aber noch nicht verraten. Die Menüauswahl erklärt Knobl so: „Wir kochen im Lokal das ganze Jahr nur gute Sachen. Das wird auch daheim so gehalten.“

Anna Scheiterer vom gleichnamigen Restaurant in Enzersfeld blickt dem Heiligen Abend entspannt entgegen, denn „die Kinder kochen“. Rumpsteak mit Reis wird es geben, sie kann sich ganz der Familie widmen. Drei Generationen feiern im Hause Scheiterer. Nach der Bescherung gibt es die Steaks, bevor gemeinsam gesungen wird. Am Christtag ist sie dann wieder in der Küche im Einsatz, Entenbrust und Kartoffelknödel stehen am Plan. Sie macht es gern, denn „Weihnachten ist Familie!“

„Wir feiern erst am 25. Dezember, mit einem großen Mittagessen mit der ganzen Familie“, erklärt Sakis Salamanopoulus. Dafür steht er mit seiner Gattin schon ab sechs Uhr früh in der Küche seines Lokals „Der Grieche“ in Korneuburg. Zum Mittagessen sind seine Familie und alle 35 Mitarbeiter aus seinen drei Lokalen mitsamt ihren Familien ins Restaurant in Korneuburg eingeladen.

Schon zum Frühstück gibt es bei den griechischen Weihnachten Mehlspeisen, dazu Kourabiedes (Vanillekipferl) und Elomakaronas (Honigplätzchen). Wirklich deftig wird es im Restaurant, das zu den Weihnachtsfeiertagen geschlossen hat, zur Mittagszeit, wenn Familie und Angestellte Platz nehmen. Für sie bereitet der Chef persönlich Kokoretsi zu – Lamminnereien im Darm am Spieß – und Arni Souvlaki, also Lammspieße. Schon am Heiligen Abend wird das Fleisch vorbereitet. Gut 95 Prozent seines Personals sind Griechen, entsprechend wird dann im Lokal gefeiert.

Am Abend gibt es nur eine Kleinigkeit, „denn am 26. wird wieder viel gegessen“, beschreibt „Der Grieche“ die Essgewohnheiten. Dazu heißt es „Kala Christougenna“ – „Frohe Weihnachten!“