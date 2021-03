Mit „Imagine“ von John Lennon wird Daniela Tuscher heute die zweite Show von Starmania eröffnen. Die 20-Jährige aus Oberrohrbach (Gemeinde Leobendorf) singt in der Band „Fogmoon“ und komponiert auch selbst. Lampenfieber hat Tuscher noch nicht, sie rechnet aber, dass es noch kommen wird. „Es wäre gelogen wenn ich sage, mich lässt das alles kalt“, so Tuscher. Parallel zu Starmania will sich die Studentin auch intensiv um ihre Sangeskarriere kümmern.