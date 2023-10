Korneuburger Grüne: „Stadt soll Feuerwerke nicht bewilligen“

Die Aufregung war groß und reichte von Langenzersdorf bis Stockerau: Anrainer entlang der Donau fühlten sich vom Lärm der Feuerwerke, die die DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH im Rahmen einer ihrer Themenfahrten abfeuerte, gestört. Nach einem Feuerwerk an einem Mittwoch, das offenbar aufgrund der Wetterverhältnisse besonders laut zu hören war, gingen in den sozialen Medien die Wogen hoch. Babys seien geweckt worden, Haustiere völlig verschreckt gewesen, klagten Betroffene. Die Grünen forderten nun in der letzten Gemeinderatssitzung den Bürgermeister auf, diese Feuerwerke nicht mehr zu genehmigen.

Faktum ist: Rechtlich war alles in Ordnung. Es handelte sich um Feuerwerke der Klasse F2, die in die Kompetenz der Stadtgemeinde fallen und von dieser auch bewilligt wurden. „Wir haben immer darauf geachtet, dass das Feuerwerk nie länger als fünf Minuten dauert und immer vor 22 Uhr beendet war“, betonte DDSG-Sprecherin Ursula Bauer-Gabritsch.

„Die schießen knapp vor der Au, diese Kracherei braucht keiner“, forderte Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum ein Ende Feuerwerke vom Schiff. Stadtchef Christian Gepp gab zu denken, dass man keine Wahl hatte und die Feuerwerke genehmigen musste. „Wir müssten sonst ein Verbot für die ganze Stadt festlegen“, argumentierte der Bürgermeister die Entscheidung. Er versprach aber, Kontakt mit der DDSG aufzunehmen und Gespräche zu führen, ob die Feuerwerke künftig weiter stromauf- oder abwärts abgeschossen werden können.