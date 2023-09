„Burger King“ will Filiale in Stockerau errichten

Die Fastfood-Kette „Burger King“ will eine Filiale in Stockerau eröffnen. Der Gemeinderat gab nach einem mehrheitlichen Beschluss grünes Licht, um die erforderliche Umwidmung auf Gaststätte in die Wege zu leiten. Der Standort ist bei der Kaiserrast vorgesehen - ganz in der Nähe der A22-Abfahrt Stockerau-Ost.

Die Gaststättenwidmung bei der Kaiserrast behagt Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) aber nicht: „Wir sehen es kritisch, dass es wieder am Stadtrand zu einer Ansiedlung kommt.“ Schon die letzten Hochwässer haben das Gelände in Mitleidenschaft gezogen. Pfeiler wisse, dass das Gebiet für ein 100-jährliches Hochwasser ausgewiesen wurde: Der Fastfoodrestaurant-Standort liege nur einen Meter darüber. Er gibt aber zu bedenken, dass gerade Starkregen-Ereignisse angesichts des Klimawandels verheerender sein können. „Das ist problematisch“, wünscht er sich einen Puffer.

Die Grünen und FPÖ erinnern an eine Abmachung

Dazu komme, „dass wir uns eigentlich verständigt haben, dass es zu keiner Baulandwidmung entlang der A22 kommt“, ergänzt Pfeiler. „Die Kaiserrast war der Sündenfall, wir werden daher nicht zustimmen.“ FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Mayer findet ähnliche Worte: „Unser Standpunkt war immer, dass nach der Kaiserrast keine Widmungen stattfinden.“

Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) erklärt: „Es handelt sich um eine versiegelte Fläche, nämlich um einen Parkplatz.“ Er sehe dies als „zusätzliches Angebot für die Jugend“, außerdem würden 20 Arbeitsplätze geschaffen. „Und dadurch erhöht sich vielleicht auch die Kommunalsteuer.“ Seine Partei hat mit der SPÖ keinerlei Bedenken, der Antrag wurde damit mit Mehrheit im Gemeinderat angenommen.