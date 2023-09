Debatte Stockerauer Innenstadt-Belebung: „Es ist schon fünf nach zwölf“

G rünen-Gemeinderat Walter Klinger ist alarmiert - und fordert einen Gesamtplan, um das Zentrum in Stockerau zu beleben. Zu viel werde in neue Betriebsgebiete investiert, zu wenig in die Innenstadt, kritisiert er. ÖVP-Stadtrat Christian Moser sieht das anders.

Die Stadtgemeinde will mit einem Maßnahmenpaket Impulse setzen, um das Geschäftsleben im Zentrum zu beleben. Dazu zählen die Herausgabe des Einkaufsmagazins „treffer“, die stärkere Bewerbung der Mietzinsunterstützung, die Aussetzung der Gebühr etwa für Schanigärten und die Einführung des ersten Unternehmerstammtisches. Das wurde im Wirtschaftsausschuss einhellig beschlossen, auch von Grünen-Gemeinderat Walter Klinger. Er sagt aber eines ganz klar: „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Er vermisse von der Stadtregierung, die viereinhalb Jahre im Amt ist, einen Gesamtplan, wie die Innenstadt belebt werden kann. Noch dazu, wo jetzt mit Kika, Delka und M-U-T heuer Schließungen im Gange waren. „Die Situation ist wirklich brenzlig, da kann die Gemeinde gar nichts dafür“, sagt Klinger. Dennoch müsse sie aktiver werden. „Mir geht's nicht ums politische Kleingeld. Es ist schon fünf nach zwölf.“ Walter Klinger Foto: privat Es brauche eine Analyse der Kaufkraft und des Leerstands, auf Basis der Daten können konkrete Maßnahmen zur aktiven Unterstützung von Gewerbe und Handel getroffen werden. „Das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Aber man muss als Stadtgemeinde Möglichkeiten eröffnen“, verdeutlicht Klinger. Er nennt Amstetten, Mödling, Kufstein und Tulln als Positivbeispiele: Diese - zumeist ÖVP-geführten Städte - hätten die Problematik rechtzeitig erkannt und die Kaufkraft zurückgeholt. Wirtschaftsstadtrat Christian Moser (ÖVP) verweist auf die Kaufkraftstudie, die die Wirtschaftskammer alle zehn Jahre landesweit erstellt: „2024 haben wir die Zahlen von 2023“, sagt er. Der Ist-Stand werde analysiert, außerdem werden Handlungsempfehlungen formuliert. Die Stadt habe überlegt, eine eigene Kaufkraftanalyse erstellen lassen. Nur: „Das ist so teuer, da kann man eine Reihe anderer Maßnahmen umsetzen.“ Christian Moser Foto: Philipp Monihart, Philipp Monihart Für Klinger ist es höchste Zeit, die Innenstadt zu beleben: Das sei immer wieder Thema im Wirtschaftsausschuss. Nur passiere wenig bis gar nichts. „Man schaut zu und jammert, dass die Leute online bestellen“, kritisiert er scharf. „Es werden nur Millionen Euro für den Ankauf von Grünland zur Umwidmung auf Gewerbegebiet im Norden und Westen ausgegeben“, führt der Gemeinderat aus. Die Versiegelung sei hierbei ein Thema, die viel wichtigere Folge sei, aber: „Die Innenstadt wird völlig ausgedünnt - und das kann nicht das Ziel einer Stadtentwicklung sein.“ Moser: Betriebsgebiet bringt Impulse für Innenstadt „Wir können nicht die Innenstadt mit dem Betriebsgebiet gegeneinander ausspielen“, entgegnet indes Moser. Stockerau brauche Leitbetriebe in den Bereichen Produktion, Industrie und im Gewerbe. „Das ist von grundlegendster Bedeutung“, ist er überzeugt. „Dann haben wir auch Impulse in der Innenstadt.“ Der Abschwung habe begonnen, als die Industrie langsam aus der Stadt zurückgezogen habe. „Zu sagen, wir wollen das nicht und wir wollen nur schöne Geschäfte, ist weltfremd.“ Er weist darauf hin, dass die Stadtgemeinde „extrem wenig Einflussmöglichkeiten“ habe: „Außer, dass man schaut, dass die Frequenz stimmt.“ Ansonsten handle es sich bei den Gebäuden um Privatbesitz und meistens um langfristige Mietverträge. Klinger fürchtet, dass Stockerau zur reinen Schlafstadt wird Die grundsätzliche Lage sieht Moser nicht so dramatisch. Dazu komme: „Die Wirtschaft lebt von der Stimmung. Bilder wie ,fünf vor zwölf' helfen überhaupt nicht weiter.“ Er schätze Klinger als Kollegen im Gemeinderat und er trage maßgeblich dazu bei, dass der Wochenmarkt regelmäßig stattfindet - und laufend aufwertet wird. Moser ist aber bewusst: „Dass man sich immer total anstrengen muss, ist klar.“ Klinger befürchtet allerdings, dass die Spirale weiter abwärts geht: „Es ist im Augenblick gravierend, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann wird Stockerau zur reinen Schlafstadt.“