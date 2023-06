Stockerauer „M-U-T“: Dieter Gruschina hat Liegenschaft gekauft

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, nachdem die Inocon GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Attnang-Puchheim im Jänner eine Sparte der „M-U-T“ GmbH übernommen hat. Die Fördertechnik mit 33 Mitarbeitern firmiert nun unter dem Namen „M-U-T Green Technologies“ in Stockerau. In der Vorwoche wurde bekannt, dass eine angekündigte Absicht ebenso in einem Vertrag mündete.

Steyr Automotive hat im Juni das Fahrzeugbau-Geschäft der „M-U-T“ erworben, der Markenname bleibt. Die Produktion wandert mit Juli ins oberösterreichische Steyr, dort werden künftig die Aufbauten für Müllautos für die Straßen- und Kanalreinigung gebaut. Die Fertigung von serienmäßigen Lkws mit modernen Spezialaufbauten „passt ausgezeichnet in unser Kompetenzprofil“, sagt Steyr-Sprecher Johann Ecker. Eigentümer des Betriebes ist Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf. Aber was passiert jetzt mit dem Stockerauer Betriebsgelände?

Die Difra Projektmanagement GmbH hat die gesamte Liegenschaft mit den Werkstätten gekauft: Gesellschafter sind Dieter Gruschina (74 Prozent) und Franz Dam (26 Prozent), Bürgermeister in Absdorf. Gruschina hat Pläne, die nichts mit Wohnbauten zu tun haben.

Kran-Servicierung statt Fahrzeugbau am „M-U-T“-Gelände

Der Unternehmer (Gruschina Transport- und VermietungsgmbH) ist in Bereichen tätig, an die kaum jemand denkt: Sein 70 Meter langer Reinigungszug befreit Bahntunneln von Hackschnitzeln, Müll und anderen Verunreinigungen. Der Oberrohrbacher organisiert außergewöhnliche Schwertransporte - Lokomotive für das Technische Museum Wien oder Trafostationen für die EVN. Und er wartet Baukräne - genau dafür können die „M-U-T“-Werkstätten gebraucht werden.

Kräne mussen nach dem Abbau auf Baustellen serviciert werden: Das Schweißen, Sandstrahlen und Lackieren sind Arbeitsprozesse, die schon seit mehr als 90 Jahren am „M-U-T“-Betriebsgelände durchgeführt werden. Das Know-how geht damit nicht verloren und Fachkräfte bleiben erhalten. „Man wird in Richtung Dienstleistung gehen“, erklärt „M-U-T“-Geschäftsführer Bernhard List.

Große Traditionsfirma in mehrere Teile zergliedert

Die große Traditionsfirma „M-U-T“ hat sich damit aufgesplittet: Inocon übernahm die Sparte Fördertechnik (M-U-T Green Technologies) in Stockerau. Die Produktion der Fahrzeugaufbauten wandert nach Steyr. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz dorthin verlagern, ist eher gering. Ein Teil der Belegschaft (etwa Vertrieb, Entwicklung, Service & Kundendienst) soll aber in Stockerau und damit in Wien-Nähe bleiben. Die „M-U-T“-Werkstätten werden mithilfe Gruschinas Kranbusiness und einem Teil der „M-U-T“-Fachkräfte mit Leben erfüllt. Die übrig gebliebene „M-U-T“ GmbH will sich mit etwa zehn Mitarbeitern auf die Projektentwicklung fokussieren.

„M-U-T“-Fahrzeugbau hat ungefähr 110 Mitarbeiter und wurde bis zur Inocon-Übernahme von Geschäftsführer Christian Weinguny geführt. Er ging aber zur „M-U-T Green Technologies“. „Und auf einmal sind wir ohne Geschäftsführer dagestanden“, schildert List. Der Vorstand der Stiftung, der als Dach über der „M-U-T“ steht und von Seniorchef Josef Hahnl gegründet wurde, wollte keine externe Person einsetzen. „Ich hab's übernommen“, erklärt List, der auch Teil das Stiftungsvorstands ist.

Es hat das Bestreben gegeben, das Unternehmen zu schließen. Das hätte einen Verlust von 110 Arbeitsplätzen bedeutet Bernhard List, Geschäftsführer der „M-U-T“

„Ich habe Hahnl senior das Versprechen gegeben, dass ich auf das Unternehmen aufpasse“, betont List. „Es hat das Bestreben gegeben, das Unternehmen zu schließen. Das hätte einen Verlust von 110 Arbeitsplätzen bedeutet.“ Spekulanten seien vorstellig geworden und Immobilienentwickler hätten Interesse gezeigt. Das kam für den Geschäftsführer, der seit 23 Jahren den Kontakt zu Hahnl halten konnte, nicht infrage.

List hat nach der HTL Hollabrunn ein Technisches Büro in Stockerau eröffnet und bei einem Spaziergang mit dem Hund im Jahr 2000 das „M-U-T“-Gelände erblickt. Er habe Potenzial für das Unternehmen gesehen - und Hahnl senior ein siebenseitiges Konzept zugeschickt. „Das war schon ein kleines bisschen frech“, lächelt er. Hahnl habe ihn aber zu einem Gespräch geladen, seitdem hat List phasenweise für den Betrieb gearbeitet. In den Stiftungsvorstand stieg er ein, nachdem 2019 Mitarbeiter die „M-U-T“ verlassen und die Stockerauer Firma „Faun“ gegründet hatten.

Wenn eine große Sache nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es sterben muss Dieter Gruschina, Besitzer der „M-U-T“-Liegenschaft

Der „M-U-T“-Standort in Stockerau hätte seines Erachtens nie überleben können, wenn die Produktion von mehreren 100 Fahrzeugaufbauten nicht im vierstelligen Bereich herangewachsen wäre - und dafür wäre der Platz in der Schießstattgasse wiederum eng geworden. Er ist froh, dass mit Steyr und Gruschina eine Lösung auf den Tisch liegt, womit die „M-U-T“-Technik, der Stockerauer Betriebsstandort und voraussichtlich ein großer Teil des Personal erhalten bleiben. Das sei das große Ziel gewesen und das sei etwas, was niemand für möglich gehalten habe.

„Wenn eine große Sache nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es sterben muss“, findet auch Gruschina. „Zusperren kann jeder.“ Er ist sich sicher: „Das kann funktionieren, wenn alle wollen.“ Er sei mit großen Firmen im Gespräch, die die Dienstleistungen am „M-U-T“-Betriebsstandort in Anspruch nehmen würden. „Wir werden ihn dabei unterstützen“, sagt „M-U-T“-Geschäftsführer List.

Gruschina hat im Bezirk mehrere Liegenschaften gekauft

Gruschina ist kein unbekannter Unternehmer im Bezirk Korneuburg: Er hat das Schloss Großrußbach gekauft, das bis 2021 das Bildungshaus der Erzdiözese Wien war und worin ein Gastronomiebetrieb im erneuerten Gästetrakt geplant ist. Der Kauf der „Flaga“ in Leobendorf führte zur Revitalisierung der Anschlussbahn, dort wird ein Schüttgut-Umschlagsplatz (Bernegger GmbH) eröffnet.

„Mein Steckenpferd ist die Entwicklung von Gewerbeimmobilien in einer Win-Win-Win-Situation“, erklärt Gruschina. Die Region, die Gemeinde und die Menschen vor Ort sollen profitieren. Oder - wie im Fall der „M-U-T“ - das Personal. „Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und Gas geben.“