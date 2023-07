Kreativ im Bezirk Korneuburg: Vom Germknödel bis zur Zuckerwatte

Der 40 Jahre alte Hit „Hochsaison im Eissalon“ beschreibt bei den hohen Temperaturen den Andrang bei den Eisgeschäften. Die NÖN hat sich umgehört, wo man welche Sorten probieren sollte.

Erdbeer-Minze und Mango-Joghurt nennt Robert Grünzweig vom gleichnamigen Eis-Cafe in Korneuburg seine neuen Sorten, die auch vegan sind. Zwar sind die Veganer noch eher eine Randgruppe, „aber eine glückliche Randgruppe“, so Grünzweig. Was es seit Jahren nicht mehr im Angebot gibt, ist ein Diabetikereis, da rät er zu den zuckerarmen veganen Sorten. Für die Kids ist Paw-Patrol neu im Angebot. Bis zu drei Jahre braucht es, um eine neue Geschmacksrichtung wirklich perfekt entwickelt zu haben.

Die Leute schlecken einfach gern

Beim Eis zum Mitnehmen sind die Tüten ungleich beliebter als die Becher. „Die Leute schlecken gern“, sagt Grünzweig. Und sie begnügen sich mit zwei bis drei Kugeln. Wegen der Verteuerung der Rohstoffe ist auch das Gefrorene teurer geworden, „das wird aber von den Kunden akzeptiert, weil die Qualität passt“, sagt Grünzweig.

Seit 2017 bietet auch die Bäckerei Geier ein hausgemachtes Eis an ausgewählten Standorten an. Die Filiale am Korneuburger Hauptplatz ist einer dieser Standorte. Natürlich werden die typischen Sorten wie Erdbeer, Himbeer, Vanille, Schokolade und Haselnuss angeboten. Interessant, dass Malaga zu den ausgefalleneren Sorten gerechnet wird. Laut Standortleiterin Sabine Stadler sind auch Sorten wie Germknödel, Cookies oder Hollunderblüte im Angebot „und sehr beliebt.“

Für Eilige: Eisbecher to go beim Geier

Neben dem Gefrorenen in Tüte oder Becher und dem Eisbecher im Lokal bietet Geier auch den Eisbecher to go an: Bananensplit, Eiskaffee, etc. gibt es im Becher zum Mitnehmen. Bei den Zutaten setzt man auf Regionalität: Die Milch kommt auch Pillichsdorf, die Erdbeeren stammen natürlich aus dem Marchfeld. Der Eisabsatz steht laut Stadler in direkter Verbindung zum Thermometer. Je höher die Temperaturen, umso besser gehen die Geschäfte.

Eismacher mit Leib und Seele ist Horst Rötzer aus Stockerau. Für ihn sind die Eismacher eine besonders kreative Branche. Deshalb hat auch er wieder etwas kreiert: Apple Ice Ultra mit Apfel- und Keksstücken oder Cotton Candy, ein Zuckerwatteeis. Aber auch bestehende Rezepturen wurden für intensiveren Geschmack überarbeitet, so Rötzer, und nennt Kaffee- und Marilleneis als Beispiele. Sorten wie das ebenfalls neue Waldbeer-Joghurteis sind besonders beliebt, wenn es sehr heiß ist. Da greifen viele Konsumenten lieber zur Joghurtbasis als zu Schlagobers.

Veganes Eis ist zuckerreduziert

Selbstverständlich werden von Rötzer-Eis auch die Veganer versorgt, „schon seit Jahrzehnten“. Die Kundengruppe ist nicht groß, das vegane Eis ist aber interessant für alle, die auf Zucker und Kalorien achten, denn es ist fast kein Zucker enthalten und hat nur ein Viertel der Kalorien von „normalen“ Eissorten.

Sanddorn ist eine der exotischen Eissorten, die in der Konditorei Henriette in Großrußbach angeboten werden. Daneben gibt es natürlich auch die traditionelle Hitliste mit Schoko, Vanille und Erdbeere. Die exotischen Kreationen werden meist zu Saisonbeginn entwickelt, sagt Georg Neubrand. „Man blättert in Katalogen, dann muss man probieren“, sagt er. Das Verkosten übernimmt dann seine Gattin Henriette.

Fruchteis lässt sich leichter vegan herstellen

Im großen Angebot finden sich übrigens acht vegane Eissorten. Die Nachfrage steigt zwar, bleibt aber auf niedrigem Niveau. „Bei Kindern und Jugendlichen ist vegan noch kein Thema“, so Neubrand. Die Umstellung auf vegan erfolgte zunächst beim Fruchteis, das auf Wasser- und nicht auf Milchbasis hergestellt wird, verrät Neubrand. Nur ein kleiner Anteil Milch oder Schlagobers – für die Cremigkeit verantwortlich – musste durch pflanzliche Stoffe ersetzt werden. Welche wird nicht verraten. Am Geschmack merkt man aber keinen Unterschied, versichert Neubrand.

Bei Hitze verdrängt Eis die Mehlspeisen

Selbstgemachtes Gefrorenes bietet auch die Konditorei Petermann in Stetteldorf und Hausleiten an. Aus Platzgründen bietet man Standardsorten an, die exotischen Sorten wechseln, erklärt Seniorchefin Gudrun Petermann. Neben Erdbeere und Zitrone können dann auch Kreationen wie Schoko-Minze oder Joghurt-Hollunder geschleckt werden. Der Klassiker Malaga ist mittlerweile auch schon zum Exoten mutiert. Steigen die Temperaturen, steigt auch der Eisabsatz. Beim Umsatz „verdrängt das Eis die Mehlspeise“, weiß Petermann.

Neuübernahme der Eismanufaktur in Gerasdorf

Erst seit wenigen Tagen führt Regina Lex die Eismanufaktur in Gerasdorf. Übernommen hat sie das seit 2012 bestehende Geschäft von Andreas Zahlner, bei dem sie auch die Eiszubereitung gelernt hat. Zur Freude vor allem der Stammkunden hat Lex auch die Rezepte übernommen. Bei den insgesamt 18 Sorten im Angebot sind Apfelkuchen, Ananas und bei steigenden Temperaturen Joghurt-Erdbeer besonders beliebt. Eisliebhaber müssen aber den Besuch genau planen, denn geöffnet ist nur Donnerstag bis Sonntag. Die restlichen Tage braucht Lex, die alles im Alleingang macht, um das köstliche Gefrorene zu produzieren.

Eismobil besucht Langenzersdorf

In Langenzersdorf können Eisliebhaber bei der Konditorei Pfaffl fündig werden. Er bietet klassische Sorten wie Haselnuss und Vanille an. „Wir sind eine Konditorei, Eis läuft am Rande mit“, sagt dazu Chef Hans Pfaffl. Den größten Eisabsatz hat er übrigens im Mai und Juni, in der Ferienzeit lässt die Nachfrage dann nach.

Rund ein- bis zweimal pro Monat kommt auf Initiative von Cornelia Meixner auch ein Eismobil nach Langenzersdorf und bezieht dann seinen Standort vor der Sparkasse. Die Idee kam ihr 2021 während Corona, „jetzt hat Zuckero viele Fans.“ 22 verschiedene Sorten, die im Betrieb in Wien hergestellt werden, kann das kleine dreirädrige Gefährt mitbringen, neben Standardsorten gibt es auch veganes Eis und Eis mit Birkenzucker gesüßt, freut sich Meixner. Nächste Termine sind übrigens der 21. und 22. Juli ab 11 Uhr.