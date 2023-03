Direktoren gegen Zwang und Verbot

Geht es nach dem Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ, dann darf in den Schulpausen künftig nur noch Deutsch gesprochen werden. Die Ankündigung löste eine Diskussion aus, in der es nicht nur um die Sinnhaftigkeit ging, sondern auch um die grundsätzliche Frage der Umsetzbarkeit. Geht es nach den Plänen der Landesregierung, dann soll die Verpflichtung über die Hausordnung durchgesetzt werden.

Die NÖN-Umfrage unter Korneuburger Direktoren ergibt jedenfalls ein einheitliches Bild: Geschlossen spricht man sich gegen die Regierungspläne aus. Deutliche Worte zu der Idee findet Franz Grafenauer, Direktor der Musik- und Kreativ-Mittelschule Korneuburg sowie Personalvertreter: „Ich halte Zwang und ein Verbot der Nutzung der Muttersprache oder die Herabwürdigung anderer Kulturen für menschenverachtend.“ 13 verschiedene Erstsprachen werden an seiner Schule gesprochen, „die Schüler sprechen in den Pausen und auf Schulveranstaltungen miteinander Deutsch, einige manchmal Englisch“. Zu einer chancenwahrenden Inklusion und Integration gehöre das Angebot zur Förderung der jeweiligen Muttersprache als Basis für ein schnellstmögliches Erlernen der deutschen Sprache, ist Grafenauer überzeugt.

HAK-Direktorin: „Das ist nicht kontrollierbar“

An der BHAK Korneuburg sind derzeit 14 Nationalitäten vertreten, knapp 60 der etwa 400 Schüler haben nicht Deutsch als Erstsprache. „Laut unseren Beobachtungen wird auch in den Pausen Deutsch gesprochen“, erzählt Direktorin Gerlinde Tatzber, „wenn dann und wann ein Gespräch einmal in einer anderen Sprache geführt wird, so sind das Einzelfälle.“ Sie persönlich bezweifelt die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. „Ich halte die Umsetzung für unrealistisch und nicht kontrollierbar“, so Tatzber.

Die Sport- und Kreativ-Mittelschule Korneuburg besuchen derzeit Schüler mit 17 verschiedenen Erstsprachen. „Zudem führen wir eine eigene Deutsch-Förderklasse mit 17 ukrainischen Kindern“, berichtet Direktor Reinhard Rössler. Ob eine schulpartnerschaftliche Festlegung der Pausensprache über die Hausordnung möglich ist, müssten Juristen entscheiden, sagt er. Er ist mit seinem Kollegen d‘accord, dass ein Verbot der Nutzung der Muttersprache „menschenverachtend“ sei.

Zehn unterschiedliche Nationalitäten findet man aktuell an der AHS Korneuburg. Was Direktor Hartwin Eichberger von den Plänen der ÖVP-FPÖ-Regierung hält, formuliert er kurz und knackig: „Diese Idee kann ich weder unterstützen noch halte ich sie für umsetzbar.“

